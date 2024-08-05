الحكومة الليبية تتابع إجراءات تنفيذ الميزانية العامة

أخبار ليبيا 24

عقد د. أسامة حماد، رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية اجتماعًا موسعًا بمدينة بنغازي، بنائبيه، م. سالم معتوق الزادمة، علي القطراني، بحث اللقاء متابعة إجراءات تنفيذ الميزانية العامة بعد اعتمادها من مجلس النواب.

بحث عدد من الملفات بالحكومة

وبحسب البيان، قد بحث اللقاء الصعوبات التي تواجه تنفيذ خطط عمل الوزارات، بالإضافة إلى بحث آليات دعم دواوين الحكومة الليبية، حتى يتم تنفيذ توجيهات وقرارات مجلس الوزراء بالمناطق وضمان وصول الخدمات للمواطنين بشكل أسهل وأفضل.

وتعد هذه أكبر موازنة في تاريخ ليبيا بقيمة 179 مليار دينار، بعدما أضيف إليها مخصصا يقرب من 98 مليار دينار، وهو ما رفضه المجلس الأعلى للدولة، لينشب الخلاف من جديد بين الأخير ومجلس النواب.

وفي سياق آخر، كشفت بيانات لمصرف ليبيا المركزي تخصيص مليارين و521 مليونًا و75 ألفًا و36 دينارًا نفقات للجهات التشريعية والتنفيذية خلال الأشهر السبعة المنقضية من العام الجاري، من بينها مليار و68 مليونًا و60 ألفًا و15 دينارًا لباب الرواتب، تمثل نحو 66% من إجمالي الإنفاق خلال تلك الفترة.

وبحسب التقرير، خصصت لحكومة الوحدة منتهية الولاية، والجهات التابعة لها على مليار و496 مليونًا و339 ألفًا و447 دنانير خلال الفترة نفسها، من بينها 825 مليونًا و249 ألفًا و472 دينارًا للرواتب.

في حين مجلس النواب والجهات التابعة له، جرى تخصيص 700 مليون و755 ألفا و534 دينارًا، من بينها 553 مليونًا و543 ألفا و988 دينارًا للرواتب.

أما المجلس الرئاسي والجهات التابعة له فخُصِّصت له خلال الأشهر الأربعة 321 مليونًا و8 آلاف و768 دينارًا، من بينها 268 مليونًا و654 ألفًا و599 دينارًا مخصصة للرواتب فقط.

وخصص للمجلس الأعلى للدولة خلال الفترة نفسها 29 مليونًا و71 ألفًا و287 دينارًا، من بينها 23 مليونًا و237 ألفًا و956 دينارًا لباب الرواتب.