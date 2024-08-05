بعد سنواتٍ من العداء والقطيعة.. شهدت العلاقات التركية المصرية تطورًا إيجابيًا من المتوقع أن تنعكس تغيراتهُ الجيوسياسية على المنطق ولاسيما ليبيا..

استقبلَ صباح اليوم عبد الفتاح السيسي، الرئيس المصري، هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي في مدينة العلمين؛ لمناقشة أهم وأبرز القضايا الإقليمية المشتركة بين البلدين ولاسيما الملف الليبي.

ففي وقتٍ سابق… أعلن هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي زيارة القاهرة عن نواياه لزيارة القاهرة أغسطس المُقبل؛ للتحضير لزيارة السيسي لأنقرة، مؤكدًا أنّ بلاده تعمل على معالجة ما وصفها بمخاوف مصر فيما يتعلقُ بأمن حدودها مع ليبيا.

واعتبرَ هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي أن علاقات بلاده مع الدول العربية وصلت إلى مستوى ممتاز، على حد تعبيره.

كيف سينعكس الدفء السياسي بين أنقرة والقاهرة على الأزمة الليبية؟

يرى مراقبون أن التقارب بين تركيا ومصر سيعزز تنسيق جهودهما لدعم الحل السياسي في ليبيا، مما يسهم في استقرار البلاد وتجنب المزيد من التصعيد العسكري، كما أن لتُركيا ومصر دور مهم في الملف الليبي. وتعاونهما معًا سيسهم في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، كما سيسهم هذا التقارب في تعزيز الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب.

وبالمجمل.. يعكس الدفء السياسي بين تركيا ومصر رغبة مشتركة في تجاوز الخلافات السابقة والتعاون لتحقيق المصالح المشتركة، إذ يحمل هذا التقارب آمالاً كبيرة في حل الأزمة الليبية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بشرط استمرار الحوار والتنسيق بين الجانبين، وفق مراقبين.