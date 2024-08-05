«أكاكوس» تُعلن وقف إنتاج النفط من حقل الشرارة امتثالاً لمطالب أهالي الجنوب

أعلنتْ شركة أكاكوس النفطية، المشغلة لحقل الشرارة النفطي عن وقف عمليات إنتاج النفط الخام تدريجيًا وإيقاف الإمدادات من الحقل إلى ميناء الزاوية.

وأرجعتْ شركة أكاكوس النفطية سبب الإيقاف إلى امتثالها لمطالب أهالي الجنوب وبما يسمى حراك فزان المحتجين لعدم تنفيذ مطالبهم المتمثلة في نقل مقر الشركة إلى أوباري وتنفيذ مشاريع بنية تحتية وخفض الانبعاثات الغازية

وقالت شركة أكاكوس للعمليات النفطية في بيان: «من خلال متابعة لجنة إدارة المشغل للمجريات الواق بالحقل من خلال تلقيها العديد من التقارير الواردة من إدارة الحقل وإدارة العمليات وتواصلها مع الأطراف ذات العلاقة وإخطارها للمؤسسة الرطنية للنفط وإحاطتها بكافة المستجدات، عكفت لجنة إدارة المشغل على عقد عدة اجتماعات طارئة مع الإدارات والمكاتب ذات الصلة بغية توجيهها لاتخاذ العديد من التدابير الاحترازية التي تكفل سلامة كوادر الشركة والحفاظ على أصولها ومقدراتها والشروع الفوري في عنلية الإيقاف التدريجي للإنتاج» بحسب البيان.

ويواجه قطاع النفط في ليبيا تحدياتٍ كبيرة تعرقل خطط المؤسسة الوطنية للنفط -الطموحة- للوصول إلى إنتاج مليوني برميل يوميًا، وذلك بسبب الاغلاقات المتكررة لقطاع النفط.

بلا شك.. تؤدي الإغلاقات إلى تكرار توقف الإنتاج في الحقول والموانئ النفطية، مما يسبب خسائر مالية كبيرة ويقلل من القدرة على تحقيق الأهداف الإنتاجية، كما أن وقف الإنتاج يؤدي إلى تدهور المعدات والمنشآت، ما يتطلب استثمارات إضافية لإعادة التشغيل والصيانة، مما يزيد من الأعباء المالية على المؤسسة التي تحاول جاهدة توفير ميزانيات استثنائية لها من قبل المركزي.

كما أن الإغلاقات المتكررة تعيق خطط الاستثمارات الأجنبية والشراكات الاستراتيجية، إذ يتردد المستثمرون الأجانب في ضخ أموالهم في بيئة غير مستقرة، مما سيؤثر على قدرة المؤسسة في تطوير الحقول النفطية واستخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاج، ناهيك عن في تأخير تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والبنية التحتية اللازمة لزيادة القدرة الإنتاجية.