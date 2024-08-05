أصداء إيجابية عن حفل افتتاح مهرجان صيف بنغازي

أخبار ليبيا 24

تستمر فعاليات مهرجان صيف بنغازي التي انطلقت بداية شهر أغسطس الجاري، وسط فعاليات ثقافية وفنية وترفيهية متنوعة تلبي جميع الرغبات، وتؤكد على قدرة المدينة وأهلها على محاربة الإرهاب عن طريق الفن والثقافة الغنية في المجتمع الليبي.

حول فعاليات المهرجان

شهدت الأيام الماضية حفلات غنائية حضرها الآلاف من الشباب في حفلات خاصة بهم، أقامها كوكبة من نجوم الوطن العربي وبعض نجوم ليبيا، منهم “ويجز، وسمارا” كذلك شهدت الأيام الماضية أولى الحفلات العائلية والتي كانت بمنتجع النخلة السياحي، أحياها النجم اللبناني وائل جسار، والنجم التونسي جنجون، لاقت هذه الحفلة صدى واسع على مستوى البلاد، وعبر الحاضرون على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي والتي رصدتها أخبار ليبيا 24، عن سعادتهم بجودة التنظيم والتجهيزات أثناء الحفل.

وإلى جانب الحفلات، توجد العديد من الفعاليات الثقافية الأخرى والحفلات المجانية، التي تحييها الفرق المحلية الليبية، كذلك إقامة مسرحيات، وافتتح خلال الأيام الماضية معرض فني تحت اسم (نت تحت الحطام) والذي يناقش فكرة نهوض بنغازي من بعد سنوات طويلة من محاربة الإرهاب، شارك في المعرض عدد من الفنانيين الليبين الذين لهم رصيد فني طويل منهم الفنان ورسام الحروفيات محمد بوليفة، والفنان سالم المزوغي، ومحمد الشندول، ومحمد بشير، وحكيم الطليس، والفنانتين رويدة مخلوف ووفاء خليفة.

نتيجة الاستطلاع

وعن أصداء حفلة الافتتاح سألنا متابعينا على أخبار ليبيا 24 في استطلاع رأي (ماهو تقييمك لاحتفالية افتتاح مهرجان صيف بنغازي هذا العام؟”

قال المتابع (منذر العرفي) “ممتاز”، بينما علق المتابع (نزار الزاوي) “مقارنة بأنها أول مرة جيد جدا والقادم أفضل”.