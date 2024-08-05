أسعار النفط تحوم قرب أدنى مستوياتها في 7 أشهر... ما الأسباب؟

لاتزال أسعار النفط تتكبد المزيد من الخسائر، مسجلةً أدنى مستوياتها في 7 أشهر؛ إثر احتدام الصراع في منطقة الشرق الأوسط، إذ يترقب العالم ضربة مفاجئة من قبل إيران على إسرائيل، انتقامًا منها على اغتيال هنية.

وسجل سعر خام برنت في جسلة افتتاح الأسواق اليوم الإثنين 76.51 دولار للبرميل في حين بلغ سعر الخام الأمريكي مستوى 72.84 دولار للبرميل.

وبشكلٍ عام اتجهت أسعار النفط لتسجيل انخفاضات متكررة على مدار 4 أسابيع في ظل تراجع الطلب في الولايات المتحدة والصين.

تشهد أسعار النفط انخفاضاً ملحوظاً لأدنى مستوياتها في سبعة أشهر، وذلك نتيجة عدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية. أولاً، زادت مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب سياسات التشديد النقدي التي تتبعها البنوك المركزية الكبرى مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، إذ تسهم هذه السياسات في السيطرة على التضخم لكنها تؤدي إلى تقليل الطلب على الطاقة، بما في ذلك النفط.

على غرار زيادة الإنتاج النفطي من دول أوبك وشركائها رغم محاولات تنظيم الإنتاج، إلا أن بعض الدول الأعضاء تنتج كميات كبيرة لتعويض انخفاض الإيرادات، مما يزيد العرض العالمي للنفط. بالإضافة إلى ذلك، استأنفت بعض الدول إنتاجها بعد توقفات مؤقتة بسبب النزاعات الجيوسياسية، مما أسهم في زيادة المعروض.

كما أن النمو الاقتصادي في الصين، تباطأ بشكل ملحوظ؛ وهو ما ينعكس على مستقبل الطلب على الخام، ناهيك عن تغيرات في أنماط استهلاك الطاقة عالمياً، حيث تتجه الدول نحو استخدام مصادر طاقة متجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.