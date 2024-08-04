نتائج تاريخية عربية في أولمبياد باريس

أخبار ليبيا 24

استحقاق جديد للمشاركة العربية في أولمبياد باريس، إذ تأهل منتخب المغرب لكرة القدم للدور القبل نهائي بعد فوزه العظيم على نظيره الأمريكي بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

نتائج عربية مشرفة في الأولمبياد

وفي ذات الوقت بلغ المنتخب المصري الدور ذاته، إذ يعتبر هذا الفوز إنجاز كبير للمنتخب المصري الذي لم يبلغ الدور قبل النهائي من 60 عام عقب تغلبه على نظيره الباراغوياني بركلات الترجيح.

تعتبر فرص المنتخبين كبيرة لنيل ميداليات فضية أو برونزية، في حالة الخسارة يتواجهان في مباراة المركز الثالث على الميدالية البرونزية.

و شاركت ثلاثة منتخبات عربية في أولمبياد باريس 2024 لكرة القدم، وهي مصر والمغرب، إضافة إلى العراق الذي ودع المسابقة من دور المجموعات.

وسيواجه المنتخب المصري صاحب الأرض المنتخب الفرنسي يوم الاثنين على ملعب غروباماستاديوم في مدينة ليون، في حين يواجه المنتخب المغربي ، المنتخب الإسباني في نفس اليوم، على ملعب فيلودروم بمدينة مارسيليا.

هذا وقد فاز المنتخب المصري على نظيره الأرجنتيني 35-27 في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، في الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية في مسابقة كرة اليد، أنهى المنتخب المصري الشوط الأول متأخراً في النتيجة بفارق هدف 14-15، ولكنه استطاع قلب النتيجة إلى صالحه في الشوط الثاني الذي أنهاه متقدماً بفارق ثمانية أهداف 20-12. ليرتفع رصيد (الفراعنة) إلى سبع نقاط في المركز الثاني موقتاً، علماً بأنه كان قد تأهل لدور الثمانية قبل هذه الجولة، بينما ظل (راقصو التانغو) الأرجنتيني بلا رصيد في قاع الترتيب، ليودع البطولة.