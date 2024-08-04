مهرجان أوسو على شواطئ زوارة.. وجهة العائلات للترفيه

أخبار ليبيا 24

الصيف ملاذ الناس للترفيه عن أنفسهم بعد عام دراسي طويل ومضني، خاصة للعوائل، لذا تنشط المحافل الترفيهية والنوادي الصيفية، خاصة على شواطئ البحر.

ألعاب رياضية وفعاليات ترفيهية

انطلقت فعاليات المهرجان يوم الأربعاء الماضي واختتمت يوم الجمعة، بتنظيم لجنة الرياضة للجميع التابعة للجنة الأولمبية الليبية، وبإشراف المجلس البلدي زوارة مهرجان (أوسو) على شواطئ مدينة الزوارة، وسط مشاركة واسعة من الأهالي، من مختلف الأعمار، من رياضيين محترفين إلى هواة، وصولاً لعامة الناس.

تخلل المهرجان عدد من الفعاليات الرياضية والثقافية والعلمية والترفيهية، منها ركوب الخيل، سباق الدراجات، والتجديف، وغيرها من المناشط التي شارك فيها الأهالي مع عوائلهم للاستمتاع بالصيف عبر مناشط تعيد بالنفع على المشاركين.

تعد هذه التظاهرات الرياضية والثقافية ذات أهمية بالغة، لاسيما للأطفال وللمراهقين، إذ تملأ أوقات فراغهم، وإلى جانب تعزز المهرجانات المحلية على اختلاف أنواعها ومناشطها الحركة دخل المدن وتنعش اقتصادها، وتعمل على توطيد العلاقات بين أبناء الوطن عبر مشاركة وزيارة المدن المجاورة.

ويعتبر صيف هذا العام في ليبيا حافل بالمهرجانات الصيفية التي تدل على استقرار الوضع في البلاد في شرقها وغربها، وتبعث رسائل واضحة للعالم أن ليبيا بدأت تتعافى من هول الحروب والنزاعات المتعاقبة، وأن أبناء الشعب الليبي محبين للحياة، ينتظرون أبسط الفرص للفرح والإحتفاء بالموروث الثقافي والفني الأصيل، ونشره في العالم أجمع، إذ تناقلت العديد من الصفحات العربية الإعلامية والفنية أخبار هذه المهرجانات.