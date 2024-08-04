مالية الدبيبة تُشارك في مباحثات دولية لتعزيز التجارة والتنمية في أفريقيا

شارك خالد المبروك، وزير المالية بحكومة الوحدة منتهية الولاية في اجتماع محافظي المجموعة الأفريقية بالبنك وصندوق النقد الدوليين.

ونُظم الاجتماع في العاصمة النيجيرية أبوجا تحت شعار «تسهيل التجارة بين الدول الأفريقية وتحفيز التنمية المستدامة في أفريقيا» إذ ركزت مباحثات الاجتماع الذي استمر لمدة 3 أيام على آليات تسهيل التجارة ودعم التكامل الإقليمي بين دول القارة الأفريقية، بالإضافة إلى مناقشك التحول الرقمي في القارة وأثره على تنمية وتحسين أنظمة المدفوعات.

كما ناقش الحضور سُبل الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المؤسسات التنموية الإقليمية والدولية.

وخلُصت المباحثات إلى إصدار محافظي المجموعة الأفريقية بمؤسستي برايتون وودز إعلان أبوجا الذي أكد علي «أهمية التجارة بين البلدان الأفريقية كمحفز للتنمية المستدامة ودور التمويل المستدام في تعزيز التنمية الاقتصادية وعبروا فيه عن التزامهم بتعزيز منظومة الدفع في عموم أفريقيا، وتمكين القطاع الخاص وتعزيز شراكته مع القطاع العام» بحسبِ وزارة المالية.

كما دعا المشاركون «جميع المؤسسات الإقليمية والدولية على زيادة الدعم المقدم لدول أفريقيا دعم بما يتفق مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة» بحسب منشور وزارة المالية في حكومة الوحدة منتهية الولاية.

وافتتحتْ المباحثات من قبلِ رئيس وزراء نيجيريا ممثلاً للرئيس النيجيري وحضرها وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بالدول الأفريقية والعديد من كبار المسؤولين بمؤسسات التمويل التنموي الإقليمية والدولية.