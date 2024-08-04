خدمات القنصلية الأمريكية في ليبيا بعد 10 سنوات من التوقف.. بواسطة فريق أمريكي

أخبار ليبيا 24

تسهيلاً لمعاملات الأمريكيين المقيمين في ليبيا، أوضحت نائبة القنصل في السفارة الأميركية لدى تونس، شانون فلاورز، أن فريق الخدمات القنصلية التابع للسفارة الأمريكية في تونس، قام بعدد من الرحلات الميدانية في بنغازي وطرابلس لإتمام بعض الإجراءات لرعايها في ليبيا، للمرة الأولى منذ عشر سنوات.

تسهيل الإجراءات للأمريكيين في ليبيا

ووفقاً للخارجية الأمريكية، أوضحت أن عام 2024 يعتبر مهماً في تاريخ العلاقات مع ليبيا، لاسيما أن أمريكا تحاول إلى إعادة تعزيز وجودها في ليبيا، ضمن خطتها للهيمنة على المنطقة، وتوسيع نفوذها، ووفقا للخارجية الأمريكية أجرى فريق قنصلي بالسفارة الأمريكية في تونس، بالشراكة مع مكتب العمل الخارجي في السفارة الأميركية لدى ليبيا، زيارات وأقام معسكرات في طرابلس أولا ثم من بنغازي لتوفير الخدمات القنصلية إلى المواطنين الأميركيين في عموم ليبيا.

وأوضحت فلاورز أنه، “عبر سبع رحلات منذ صيف العام 2023، قدمت الفرق القنصلية خدماتها إلى 500 مواطن أميركي مزدوج الجنسية في ليبيا، بينهم أميركيون محتجزون، لكنها لم تذكر أسباب احتجاز هؤلاء أو الجهة المحتجزين لديها.

بعض المواطنين الليبيين الذين يحملون الجنسية الأميركية أبلغوا عن تحديات وصعوبات واجهتهم عند الحدود بين تونس وليبيا حينما حاولوا السفر للحصول على خدمات قنصلية”.

و قالت إن “أولئك الراغبين في السفر بشكل رسمي إلى ليبيا يخضعون لعملية تدقيق صارمة من قِبل وزارة الخارجية الأميركية بالتنسيق مع عدد من الوكالات الفدرالية الأخرى ومساعدتها”، يعمل الفريق القنصلي مع خدمة الأمن الدبلوماسي على “التخفيف من المخاطر ووضع خطة للسفر والسلامة”.