حكومة الدبيبة تستنكر إغلاق حقل الشرارة النفطي

أخبار ليبيا 24

نشرت حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، بياناً تستنكر وتدين فيه إغلاق حقل الشرارة النفطي، الواقع بجنوب غرب ليبيا معتبرة أن ذلك يأتي “في إطار محاولات جديدة للابتزاز السياسي”.

ما جـاء في البيـان

وبحسب البيان الذي نشرته منصة حكومتنا، جاء فيه “وإننا إذ نستنكر بشكل واضح أي محاولة تهدف إلى تعطيل شريان اقتصادي مهم كحقل الشرارة، والذي يمثل حوالي 40% من إنتاج النفط في البلاد، وتبلغ حصة إنتاج ليبيا فيه 88% وحصة المشغل الأجنبي 12% ما يترتب عليه تفاقم معاناة الشعب الليبي، الذي دفع لوحده ثمن أزمات إقفال النفط المتكررة، التي تسببت في أضرار جسيمة للاقتصاد الوطني، وأثرت سلبا على حياة مواطنينا”.

وتابع البيان تأكيده على أن الثروات النفطية هي ملك لكل الليبيين، ولا يجوز استخدامها “كورقة ضغط لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية ضيقة” ونوه البيان على أن الحكومة لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لحماية مصالح الشعب والدفاع عن حقوقه، داعية إلى تحكيم لغة العقل وإعلاء مصلحة الوطن.

هذا وقد أغلقت مجموعة لم تعلن عن نفسها حتى الآن حقل الشرارة النفطي جنوب غرب البلاد، وبحسب الأنباء المتناقلة فإن المجموعة تلقت أوامر بإقفال الحقل، دون ذكر تفاصيل أدق حول ماهية الجهة أو مطالبها.

وأعلن في وقت سابق رئيس (حراك فزان) بشير الشيخ البدء الفعلي لإغلاق حقل الشرارة، وذلك في منشور عبر صفحته على فيسبوك.