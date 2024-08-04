تكتّل إحياء ليبيا يدعم بيان حراك زليتن وتنسيقية بني وليد لإنهاء الانقسام

أعلن تكتّل إحياء ليبيا عن تأييده الكامل لبيان لقاء حراك زليتن من أجل الوطن وتنسيقية العمل الوطني بني وليد، الذي عُقد في مدينة زليتن بتاريخ 3 أغسطس 2024، داعياً لتشكيل حكومة موحدة تُشرف على الانتخابات، وتوسيع الحراك الوطني لدعم الاستقرار والتوافق..

وخلال لقاء حراك زليتن من أجل الوطن وتنسيقية العمل الوطني بني وليد، تم التأكيد على ضرورة تشكيل حكومة وطنية جديدة تشرف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مما يعزز التوافق الوطني ويدعم مشروعاً يملكه الليبيون أنفسهم. أشار المشاركون إلى أهمية فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة من قبل مجلسي النواب والدولة، على أن يتم ذلك وفق معايير النزاهة والتوافق بين القوى الوطنية، لتجنب تكرار السيناريوهات السابقة التي أعاقت تقدم البلاد.

من جانب آخر، دعا اللقاء البعثة الأممية إلى دعم التوافقات الوطنية الليبية والالتزام بمهامها المحددة بقرارات مجلس الأمن. شدد المشاركون على ضرورة أن تلعب البعثة دور الميسر للعملية السياسية دون فرض وصاية على إرادة الليبيين، بل تكون داعمة للجهود الوطنية الليبية، بما يحقق السلام والديمقراطية في ليبيا المستقلة والموحدة.

كما اتفق الحاضرون على أهمية توسيع قاعدة الحراك الوطني ليشمل مختلف المدن الليبية، وذلك بتشكيل فرق تنسيقية مع الحراكات الأخرى، مما يسهم في بناء تيار وطني جامع وفاعل في الحياة السياسية. الهدف من هذه الخطوة هو دعم العملية السياسية بقيادة الليبيين أنفسهم والوصول إلى نهاية المراحل الانتقالية، مما يعزز الاستقرار ويعيد الأمل لليبيين بمستقبل أفضل.