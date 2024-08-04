المؤسسة: الوقود متوفر في خزانات شركة البريقة لتسويق النفط

طمأنت المؤسسة الوطنية للنفط المواطنين كافة بتوفر الكميات اللازمة من الوقود بخزانات شركة البريقة لتسويق النفط.

وأوضحتْ المؤسسة الوطنية للنفط في بيانٍ عبر منصة فيسبوك أنَ عمليات التوزيع على محطاتها لمختلف المدن تسير بشكل اعتيادي وطبيعي وفقًا لخطط عمل الشركة اليومية.

ويعدّ سعر الوقود في ليبيا من بين الأرخص في العالم، إذ تدعم الحكومة أسعار الوقود بشكل كبير، رغم محاولات عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية رفع الدعم عن الوقود، إلا انه وحتى هذه اللحظة لم تتخذ إجراءات فعلية لرفع الدعم، و في السنوات الأخيرة، شهدت الأسعار بعض التغييرات نتيجة الأوضاع الاقتصادية والسياسية، ولكن بشكل عام، لا تزال الأسعار منخفضة مقارنة بالدول الأخرى.

وفي هذا الصدد…تسعى المؤسسة الوطنية للنفط لرفع إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميًا ولتحقيق هذا الهدف، وضعت المؤسسة عدة استراتيجيات تشمل:

تحسين البنية التحتية: الاستثمار في تحديث وتطوير المنشآت النفطية والموانئ لضمان زيادة الكفاءة.

زيادة الاستثمارات: جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاع النفط والغاز، مما يساعد على توفير التكنولوجيا والخبرات اللازمة.

استكشاف حقول جديدة وذلك عبرالتركيز على استكشاف حقول نفط جديدة وزيادة عمليات الحفر في المناطق الواعدة.

تحسين إدارة الموارد و تعزيز إدارة الموارد النفطية بشكل أفضل لضمان استدامة الإنتاج.

التعاون الدولي عبر العمل مع الشركات العالمية لتبادل المعرفة والخبرات في مجال استخراج النفط.