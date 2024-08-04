المؤسسة الوطنية للتعدين تبحث فرص التعاون مع تشاد

أخبار ليبيا 24

عملا منها لتطير مجالات التعدين في البلاد زار محمد محمد رئيس المؤسسة الوطنية للتعدين العاصمة التشادية إنجمينا، ولقاء نظيره الجنرال عبدالكريم شرف الدين مدير عام شركة SONAMIC لتوطيد التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التعدين.

توطيد العلاقات الثنائية مع تشاد

وبحسب بيان المؤسسة تمت مناقشة مقترحات لتشكيل لجان مشتركة تعمل على وضع خطط عمل محكمة للتعاون المستدام والاستثمار الفعّال في مجال التعدين، خاصة على الشريط الحدودي الليبي-التشادي تيبستي، مما يعزز الاستفادة المشتركة من الموارد الطبيعية للبلدين.

وقدم رئيس المؤسسة الوطنية للتعدين، مقترحات بشأن تشكيل فريق عمل مشترك من الدولتين، يعمل على استكشاف واستغلال الثروات المعدنية بأساليب حديثة، وتنظيم قطاع التعدين بما يخدم مصلحة البلدين، وفقا للبيان.

هذا وقد قدم رئيس المؤسسة دعوة رسمية إلى نظيره التشادي لزيارة ليبيا قريبا، بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال التعدين، ومشاركة الشركات التشادية في معرض التعدين الثاني الذي سيعقد في بنغازي في 27 و28 من شهر نوفمبر القادم.

وفي سياق آخر منفصل، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره التشادي محمد إدريس ديبي، دعم البلدين لجميع جهود تحقيق الاستقرار في ليبيا الشقيقة، وتعزيز الأمن في منطقة الساحل في مواجهة التهديدات الإرهابية المستمرة، بحسب ما أعلنته الرئاسة المصرية.

وشددا على دعم بلديهما “لكافة جهود تحقيق الاستقرار في ليبيا الشقيقة، وتعزيز الأمن في منطقة الساحل الأفريقي في مواجهة التهديدات الإرهابية”.