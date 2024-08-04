المؤسسة الليبية للاستثمار تتوقع إدارة أصولها المجمدة قريباً

المؤسسة الليبية للاستثمار تتوقع إدارة أصولها المجمدة بحلول نهاية العام.

شفافية غير مسبوقة: نشر بيانات مالية مدققة لأول مرة منذ تأسيس المؤسسة.

خطة استثمارية جديدة تنتظر موافقة مجلس الأمن.

ارتقاء المؤسسة في تصنيفات الاستدامة والحوكمة من المركز 98 إلى 51.

أعلن رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، الدكتور علي محمود، عن توقعات المؤسسة بالحصول على موافقة مجلس الأمن الدولي، لإدارة جزء من أصولها المجمدة بحلول نهاية العام. هذا التطور يعكس تحولاً جذرياً في إدارة الأموال المجمدة منذ أكثر من عقد، مما يشير إلى مرحلة جديدة من النمو والاستقرار المالي.

من بين أبرز النقاط التي أشار إليها الدكتور علي محمود، خلال تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” كانت التحسينات الكبيرة في شفافية المؤسسة. لأول مرة منذ تأسيسها، نشرت المؤسسة الليبية للاستثمار البيانات المالية المدققة لعام 2019، وتخطط لنشر بيانات عام 2020 المجمعة قريباً، وهو إنجاز غير مسبوق يعزز الثقة في إدارة المؤسسة.

وفي إطار سعيها لتحقيق أقصى استفادة من أصولها، قدمت المؤسسة خطة استثمارية جديدة في مارس، تأمل في الحصول على موافقة مجلس الأمن قبل نهاية العام لإعادة استثمار الأموال غير الموظفة خلال فترة التجميد.

ارتقاء ترتيب المؤسسة في تصنيفات الاستدامة والحوكمة

كما شهدت المؤسسة الليبية للاستثمار تحسناً ملحوظاً في تصنيفات الاستدامة والحوكمة، حيث ارتقت من المركز 98 في عام 2020 إلى المركز 51 هذا العام. هذا التقدم الكبير يعكس الجهود المبذولة لتحسين الأداء والالتزام بمعايير الاستدامة العالمية.

وفي وقتٍ سابق… أعلنتْ المؤسسة الليبية للاستثمار انضمامها إلى منتدى المستثمرين السياديين في أفريقيا، عن الاجتماع السنوي الثالث لمنتدى المستثمرين السياديين في أفريقيا والمقرّر عقدهُ في موريشيوس خلال يومي 10 و11 من يونيو الحاليّ.

وبحسبِ المؤسسة الليبية للاستثمار، من المقرر أن يعقد الاجتماع تحت شعار التنمية المستدامة: قيادة التحولات وتحفيز الفرص وإحداث الأثر” معتبرةً أنّ هذا الاجتماع يعدّ “فرصة لأعضاء للتجمع ومناقشة التوجهات والمبادرات الإستراتيجية وتبادل الخبرات والمسائل ذات الاهتمام المشترك للصناديق السيادية في القارة الأفريقية” بحسب منشورها عبر منصة فيسبوك.