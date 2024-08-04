الحكم المحلي بحكومة الدبيبة.. تعقد مؤتمر الاستجابة المحلية للطوارئ والكوارث الطبيعية

أخبار ليبيا 24

أقام مركز الاتصال المحلي بوزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة منتهية الولاية، مؤتمر الاستجابة المحلية للطوارئ والكوارث الطبيعية تحت شعار ” استعدادات بلدية لاستجابة فورية “، وذلك لتبادل الخبرات الدولية حول الاستعدادات والاستجابة الفورية عند حدوث الأزمات والكوارث

الاستجابة السريعة للطوارئ والكوارث

وبحسب بيان الوزارة، يهدف المؤتمر الذي يتواصل على مدار يومين إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية بالاستجابة في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية ومركز الاتصال المحلي ، وتمكين مراكز الاتصال المحلية بالبلديات والتأكد من جاهزيتها التامة للاستجابة لحالات الطوارئ والاستجابة لأي كوارث طبيعية محتملة، لاسيما في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها بلادنا واتخاذ كافة التدابير والاستعدادات اللازمة للتعامل مع مختلف الحالات والظروف والكوارث.

حضر المؤتمر كل من بدر الدين التومي وزير الحكم المحلي، ومصطفى أحمد سالم وكيل الوزارة لشؤون البلديات، بمشاركة مراكز الاتصال المحلي بالبلديات وعدد من المسؤولين بالجهات الحكومية ذات العلاقة.

وخلال كلمته أكد التومي على أهمية تنظيم العمل وتنسيق جهود الاستجابة وتعميق الشراكة مع مختلف الأطراف ذات العلاقة، لضمان سرعة وانسيابية وصول المعلومات ولضمان تنفيذ خطط استجابة فعالة ومنسقة.

وقدم أيمن قاسم مدير مركز الاتصال المحلي بوزارة الحكم المحلي خلال كلمته عرضا مرئياً وشرحاً تفصيلياً حول أهداف المركز، المتمثلة في الحرص على سلامة المواطنين وإنقاذ الأرواح والممتلكات عند حدوث أي طارئ، من خلال الاستجابة السريعة، وتوفير نقطة اتصال للمواطن لتلقي البلاغات وتقديم المساعدات والاستفسارات، ونشر الوعي العام والشامل لدى المواطنين من المخاطر وتثقيفهم، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ومراكز الاتصال المحلي، بحسب البيان.

كما عرج مدير المركز على اختصاصات المركز من خلال تلقي طلبات وشكاوى وبلاغات المواطنين وتقديم المساعدة والخدمات لهم والرد على استفساراتهم، وتصنيف وتجميع الشكاوى المتكررة وإحالتها إلى الجهات المختصة مرفقة بالتوصيات اللازمة بشأنها، وتوفير نظام للمقترحات من طرف المواطنين داخل المجتمع المحلي، وتلقي المقترحات وإحالتها إلى الجهات المختصة، وتعزيز روح المشاركة المجتمعية بين كل الجهات، وجمع معلومات إحصائية دقيقة مرجعية للدراسات والأبحاث المطلوبة.