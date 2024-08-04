الأرصاد: تراجع تأثير الكتلة الهوائية الساخنة على معظم المناطق

من المتوقعِ أن يتراجع تأثير الكتلة الساخنة بشكل تدريجي على بعض مناطق الساحل الغربي كما من المتوقع أن تشهد باقي مناطق الشمال الغربي رطوبة نسبية عالية، ويبقى الطقس دون تغير على باقي المناطق، بحسب مركز الأرصاد الجوية.

مناطق «رأس اجدير حتى سرت، سهل الجفارة، جبل نفوسة»

حالة السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية على أقصي مناطق الساحل الغربي وتكون جنوبية غربية على باقي المناطق تتحول من بعد ظهر اليوم إلى شمالية غربية معتدلة السرعة قد تنشط احيانا على بعض المناطق، أما درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31–33)مْ على المناطق من راس اجدير إلى طرابلس، ومابين (36-42)مْ باقي المناطق تسجل تراجع من بعد ظهر اليوم على اغلب المناطق مع ارتفاع لعامل الرطوبة.

مناطق «الخليج و سهل بنغازي حتى أمساعد»

حالة السماء، صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح على اغلب المناطق مابين (31-33)مْ.

مناطق «الجفرة، سبها، غـات، غدامس، الحمادة»

حالة السماء:صافية إلى ظهور بعض السحبـ وحركة الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، على أن تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (39–43)مْ.

مناطق «الواحات، السرير، تازربو، الكفرة»

من المتوقع أن تكون حالة السماء قليلة السحب تتكاثر على أقصي مناطق جنوب الكفرة تصحبها خلايا رعدية، وحركة الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (37–40)مْ، بحسب الارصاد.