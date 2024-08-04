أسواق النفط تُغلق عند أدنى مستوياتها

شهدتْ أسواق النفط الخام انخفاضًا كبيرًا في جلسة ختام تعاملات أسواق النفط، إذ تراجعت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ سبعة أشهر، مسجلة انخفاضاً للجلسة الرابعة على التوالي، نتيجة تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط وتزايد حالة عدم اليقين بشأن الطلب على النفط.

وانخفض سعر خام برنت بنسبة 3.4% ليصل إلى أقل من 77 دولاراً للبرميل، مسجلاً 76.81 دولاراً للبرميل، بينما بلغ سعر الخام الأمريكي 73.52 دولاراً للبرميل.

وفي هذا السياق، كشفت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن قيام الولايات المتحدة بشراء أكثر من خمسة ملايين برميل من النفط الخام. تسعى وزارة الطاقة الأمريكية من خلال هذه الخطوة إلى إعادة تعبئة احتياطي النفط الاستراتيجي الذي شهد تراجعاً كبيراً خلال الفترة الأخيرة. وأوضحت بلومبيرغ أن احتياطي النفط الأمريكي قد انخفض إلى أدنى مستوياته منذ 40 عامًا

بدوره توقعَ بنك «Morgan Stanley» أن تحقق أسواق النفط العالمية فائضًا خلال العام 2025، وأن تسجل إمدادات النفط الخام 2.5 مليون برميل يوميًا، بحسب البنك.

كما أبقى بنك «Morgan Stanley» توقعاته حيال سعر حام برنت للربع الثالث مع العام الحالي عند مشتوى 86 دولارًا دون تغيير.

من جانبها توقعتْ شركة Rystad Energy أن تتزايد قوة الطلب على البنزين في صيف 2024؛ مسجلةً أعلى مستوياتها ما قبل جائحة كورونا، وفقَ الشركة.

وقالت شركة Rystad Energy الاستشارية في بياناتٍ حديثة، إن الطلب على البنزين سينمو خلال الصيف ويصل إلى ذروته ما قبل الوباء، على الرغم من علامات الضعف الأخيرة في السوق، بحسب الشركة.