ناقلة النفط “ببرشلونة سبيرت” ترسو في ميناء الحريقة متجهةً للصين

أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقلة النفط (ببرشلونة سبيرت) تصل إلى ميناء الحريقة النفطي في طبرق.

الناقلة تحمل مليون برميل من النفط الخام متجهة إلى الصين.

الإنتاج اليومي بلغ 192 ألف برميل من حقول مسلة والسرير.

عمليات الإنتاج والتصدير تتم بإجراءات احترازية لمكافحة كورونا وحفظ البيئة.

ناقلة النفط “ببرشلونة سبيرت” ترسو في ميناء الحريقة متجهةً إلى الصين

وصلت ناقلة النفط “ببرشلونة سبيرت” إلى رصيف ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط صباح اليوم السبت، في مهمة جديدة لنقل مليون برميل من النفط الخام إلى الصين. تعتبر هذه الناقلة أولى السفن النفطية التي ترسو في الميناء في مطلع أغسطس الجاري، حيث أتت من مالطا وتحمل علم جزر الباهاما.

مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي أكد لـ “أخبار ليبيا 24” أن الناقلة ستشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى الصين. كما أشار إلى أن الإنتاج اليومي المستلم من حقلي مسلة والسرير بلغ 192 ألف برميل، يتم نقله عبر أنبوب بطول 513 كيلومتر وقطر 34 بوصة.

رست الناقلة ببرشلونة سبيرت في ميناء الحريقة بطبرق لشحن مليون برميل من النفط إلى الصين. الإنتاج اليومي من حقلي مسلة والسرير بلغ 192 ألف برميل.

في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا، تولي شركة الخليج العربي للنفط اهتمامًا كبيرًا باتخاذ الخطوات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة العاملين وحماية البيئة. يتم تنفيذ عمليات الإنتاج والتصدير وفقًا لمعايير السلامة والجودة، مما يعكس التزام الشركة بمسؤولياتها البيئية والصحية.

من الجدير بالذكر أن ميناء الحريقة النفطي يعد من أبرز الموانئ النفطية في ليبيا، حيث يلعب دورًا حيويًا في تصدير النفط الخام إلى الأسواق العالمية. وصول الناقلة “ببرشلونة سبيرت” يعزز من مكانة الميناء كمنصة رئيسية لتصدير النفط الليبي، ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الصادرات النفطية.

يأتي هذا النشاط في إطار الجهود المستمرة لرفع مستوى الإنتاجية وتحقيق الاستدامة في صناعة النفط الليبية، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير موارد مالية مهمة للدولة. تتطلع شركة الخليج العربي للنفط إلى الاستمرار في تحسين عملياتها وتطوير بنيتها التحتية لضمان استمرارية الإنتاج والتصدير بكفاءة وفعالية، مع الالتزام بالحفاظ على البيئة وسلامة العاملين.