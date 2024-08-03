مباحثات مصرية إيرانية لاحتواء التصعيد في الشرق الأوسط

وزير الخارجية المصري اتصل بنظيره الإيراني لبحث تهدئة التوتر في الإقليم.

الاتصال ركز على التصعيد في غزة وضرورة وقف الحرب.

مصر ترفض السياسات الإسرائيلية التصعيدية وتدعو لضبط النفس.

إيران تثني على المبادرة المصرية وتقدر مشاركتها في مراسم تنصيب الرئيس الجديد.

شهدت الساحة الدبلوماسية حدثًا لافتًا تمثل في اتصال هاتفي بين بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ونظيره الإيراني المُكلف “علي باقري كني”. هذا الاتصال يأتي في إطار التحركات الدبلوماسية الحثيثة التي تبذلها مصر من أجل تهدئة التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، حيث أكد الوزير عبد العاطي على ضرورة تحلي جميع الأطراف بالهدوء وضبط النفس لتجنب توسع رقعة الصراع الذي يهدد استقرار المنطقة برمتها.

لم يكن الاتصال المصري الإيراني مجرد حدث بروتوكولي عابر، بل جاء في وقت حرج تمر به المنطقة، حيث تشهد غزة تصعيدًا عسكريًا غير مسبوق، يتزامن مع توترات إقليمية متعددة. في هذا السياق، أكد الوزير عبد العاطي على موقف مصر الثابت والمتمثل في الدعوة إلى وقف الحرب على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن السياسات الإسرائيلية التصعيدية، بما في ذلك سياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول، لا تؤدي إلا إلى تأجيج الصراع وزيادة حدته، مما يعقد من إمكانية احتواء الأزمة.

وزير الخارجية المصري يتصل بنظيره الإيراني لبحث تهدئة التوترات في الإقليم، مؤكدًا على ضرورة وقف الحرب في غزة ورفض السياسات الإسرائيلية التصعيدية.

موقف مصر الرافض للسياسات الإسرائيلية التصعيدية ليس بجديد، فقد دأبت القاهرة على الدعوة إلى التهدئة وضبط النفس في مختلف المناسبات. وفي هذا الاتصال، أعاد الوزير عبد العاطي التأكيد على هذا الموقف، داعيًا جميع الأطراف إلى العمل من أجل وقف الأعمال العدائية التي تزيد من تعقيد الأوضاع في الإقليم. وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، أن التطورات الأخيرة في المنطقة تتطلب تحلي الجميع بالمسؤولية والهدوء لتجنب خروج الأمور عن السيطرة.

من جانبه، أعرب وزير خارجية إيران المُكلف عن تقديره للمبادرة المصرية، مؤكدًا على حرص بلاده على أمن واستقرار المنطقة. وقد وجه “باقري” في نهاية الاتصال الشكر للوزير عبد العاطي على مشاركة مصر في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، مما يعكس اهتمام مصر بالعلاقات مع إيران وحرصها على المشاركة في هذا الاستحقاق الهام على مستوى وزاري رفيع.

الأهمية الكبيرة لهذا الاتصال تكمن في توقيته الحساس، حيث يأتي في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لتهدئة الأوضاع في المنطقة. وتُظهر المبادرة المصرية مرة أخرى الدور المحوري الذي تلعبه القاهرة في الساحة الإقليمية، حيث تعمل على بناء جسور التواصل والحوار بين مختلف الأطراف، سعياً منها لتحقيق الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط.

تحديات المستقبل

رغم الجهود المصرية والدعوات المتكررة للتهدئة، يبقى التحدي الأكبر هو تحويل هذه الدعوات إلى خطوات عملية ملموسة على الأرض. فالتوترات الإقليمية متعددة الأبعاد، وتشمل جوانب سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية، مما يتطلب مقاربة شاملة تتضمن جميع الأطراف المعنية. وفي هذا السياق، تبرز أهمية الدور المصري كوسيط نزيه قادر على بناء الثقة بين الأطراف المختلفة، والعمل على تحقيق توافق إقليمي يُفضي إلى استقرار مستدام.