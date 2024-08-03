حظر سوداني لـ “السفر” إلى المثلث الحدودي يزيد معاناة اللاجئين

“إجراءات صارمة لمنع السفر إلى المثلث الحدودي”

“مخاوف إنسانية تتزايد بعد قرار السلطات السودانية”

“أزمة اللجوء السودانية تتفاقم في ظل قرار حظر السفر”

“المجتمع الدولي يدعو لدعم اللاجئين السودانيين في ليبيا

حظر السفر إلى المثلث.. قرار يثير الجدل وسط أزمة اللاجئين

أعلنت سلطات الولاية الشمالية السودانية قرارًا بحظر السفر إلى منطقة المثلث الحدودية، التي تربط بين السودان وليبيا ومصر. والتي تعتبر نقطة تجمع رئيسية للاجئين السودانيين الفارين من النزاعات في الفاشر. يهدف القرار إلى الحد من تدفق اللاجئين السودانيين نحو ليبيا ومصر، ومنع وقوع المزيد من المشاكل الإنسانية والأمنية في المنطقة.

التحديات الإنسانية:

ويشهد المثلث الحدودي تكدسًا كبيرًا للاجئين، الذين يعيشون في ظروف قاسية دون مأوى أو غذاء أو دواء. هذا الوضع المتدهور أدى إلى انتشار الأمراض والسرقات ومظاهر سلبية مثل المخدرات، واستغلال أصحاب الترحيلات للمسافرين.

ردود الفعل المحلية:

عامر الحمري، صاحب ترحيلات في المثلث، يرى أن قرار السلطات السودانية يهدف إلى الحد من اللجوء المستمر نحو ليبيا “الكفرة“، مشيرًا إلى الاكتظاظ الحاصل في المثلث وظروف المعيشة السيئة هناك. من جانبه، أكد المواطن السوداني إبراهيم موسى المبارك أن مئات الأسر السودانية تعيش في ظروف إنسانية مأساوية في المنطقة الحدودية، مع عدم وجود مراكز لاستقبال مزيد من العائلات.

حظرت السلطات السودانية السفر إلى المثلث الحدودي للحد من اللجوء إلى ليبيا، ما يزيد من تعقيدات الأوضاع الإنسانية للاجئين في المنطقة.

دور الأمم المتحدة:

في ظل هذه الظروف الصعبة، دعت جورجيت غانيون، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، إلى تقديم دعم أكبر لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في المثلث. وأعلنت الأمم المتحدة في ليبيا عن خطة استجابة للاجئين السودانيين لعام 2024، تهدف إلى تقديم الدعم للجهود المحلية وضمان تقاسم المسؤولية مع السلطات الليبية والمجتمعات المضيفة.

يبقى قرار حظر السفر إلى المثلث الحدودي محور جدل واسع، حيث تتصاعد المخاوف من تأثيره على الأوضاع الإنسانية في المنطقة. وبينما تسعى السلطات السودانية إلى تحقيق الأمن والاستقرار، يتوجب على المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية تعزيز الدعم لتخفيف معاناة اللاجئين وتوفير الخدمات الأساسية لهم.