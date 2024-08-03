المؤسسة الليبية للاستثمار تتوقع إفراج مجلس الأمن عن أصولها المجمدة

من المقررّ أن تُفرج الأمم المتحدة على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار، و البالغة 70 مليار دولار مع حلول نهاية العام 2024.

وبحسبِ تصريحات علي محمود، رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار من المتوقع أن تسمح الأمم المتحدة للمؤسسة بإدارة أصولها لأول مرة منذ أكثر من عشرة أعوام.

ووفقًا لتصريحات علي محمود، رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، تسعى المؤسسة لطلب الموافقة على ركيزتين لخطة الاستثمار إحداهما تغطي محفظة أسهمها والأخرى لها صلة بخطة استثمار محلية.

وفيما سبق… عقدتْ المؤسسة الليبية للاستثماراتفاقية تعاونٍ مع شركة &Strategy لتقديم الدعم الفني والاستشاري لتنفيذ خطة استثمار تضمن توزيع وتوظيف أصول المؤسسة بما يحقق معدلات الأداء الاستثماري المستهدفة.

وأوضحت المؤسسة الليبية للاستثمار في منشورٍ عبر منصة فيسبوك أنها عيّنتْ مستشار استثمار دولي لدعم تنفيذ خطتها الاستثمارية للسنوات المقبلة.

ووفقَا لمنشور المؤسسة الليبية للاستثمار، تضمنت مباحثات المؤسسة مع الشركة الدولية إعادة هيكلة أصولها في الخارج من أجل المحافظة على القيمة وزيادة معدلات العائد.

وأشارت المؤسسة في ذات المنشور إلى مساعيها لتوجيه استثماراتها في الداخل وفقًا لخطة استثمارية متنوعة تشمل الطاقات المتجددة والبنية التحتية، بما يًحقق التنمية الاقتصادية المستدامة لسنة 2024-2027، بحسبِ منشورها.

وفي وقتٍ سابق… أعلنتْ المؤسسة الليبية للاستثمار انضمامها إلى منتدى المستثمرين السياديين في أفريقيا، عن الاجتماع السنوي الثالث لمنتدى المستثمرين السياديين في أفريقيا والمقرّر عقدهُ في موريشيوس خلال يومي 10 و11 من يونيو الحاليّ.

وبحسبِ المؤسسة الليبية للاستثمار، من المقرر أن يعقد الاجتماع تحت شعار التنمية المستدامة: قيادة التحولات وتحفيز الفرص وإحداث الأثر” معتبرةً أنّ هذا الاجتماع يعدّ “فرصة لأعضاء للتجمع ومناقشة التوجهات والمبادرات الإستراتيجية وتبادل الخبرات والمسائل ذات الاهتمام المشترك للصناديق السيادية في القارة الأفريقية” بحسب منشورها عبر منصة فيسبوك.