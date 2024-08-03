الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي

من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعًا على مناطق الشمال الغربي خاصة مناطق الدواخل، في حين تبقى الأجواء معردلة مع رطوبة نسبيا عالية على مناطق الشمال الشرقي، بحسبِ مركز الأرصاد الجوّية.

مناطق «رأس اجدير حتى سرت، سهل الجفارة، جبل نفوسة»

من المتوقع أن تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح جنوبية فجنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجيًا من مساء يوم الغد إلى شمالية نشطة السرعة في حين ستتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (35–42)مْ على أغلب المناطق.

مناطق «الخليج و سهل بنغازي حتى أمساعد»

حالة السماء قليلة السحب مع احتمالية ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض مناطق الساحل و الجبل الأخضر، أما الرياح فمن المتوقع أن تكون شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى ستتراوح على أغلب المناطق مابين (30-34)مْ، مع ارتفاع نسبي لعامل الرطوبة على المناطق الساحلية.

مناطق «الجفرة، سبها، غـات، غدامس، الحمادة»

حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة؛ ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (37–43)مْ, على أن تُسجل زيادة يوم الغد على بعض المناطق.

مناطق «الواحات، السرير، تازربو، الكفرة»

حالة السماء صافية مائلة إلى ظهور بعض السحب العابرة، أما حركة الرياح فمن المتوقع أن تكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وستتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (37–40)مْ، بحسب الأرصاد.