أسعار النفط تتقلص لأدنى مستوياتها في 7 أشهر

تقلصتْ أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوياتها منذ 7 أشهر، في رابع جلسة انخفاضٍ على التوالي، بفعل احتدام حدة الصراع في منطقة الشرق الأوسط وضبابية الطلب على الخام.

وتراجع سعر خام برنت بـ3.4‎%‎ مسجلاً أقل من مستوى 77 دولارًا للبرميل الواحد، عند 76.81 دولار للبرميل، في حين بلغ سعر الخام الأمريكي 73.52 دولار للبرميل.

وفي هذا الصددّ… أقدمتْ الولايات المتحدة على شراء ما يزيد عن خمسة ملايين برميل من النفط الخامن وفقَ ما كشفتهُ وكالة بلومبيرغ للأنباء.

وبحسبِ وكالة بلومبيرغ للأنباء، تسعى وزارة الطاقة الأمريكية إلى إعادة تموضعها عبر تعبئة احتياطي النفط الاستراتيجي الذي استنفذته خلال الفترة القلية الماضية، فبشكلٍ عام.. تراجع احتياطي الولايات المتحدة من الخام إلى أدنى مستوياتهِ في 40 عامًا بحسب بلومبيرغ.

بدوره توقعَ بنك «Morgan Stanley» أن تحقق أسواق النفط العالمية فائضًا خلال العام 2025، وأن تسجل إمدادات النفط الخام 2.5 مليون برميل يوميًا، بحسب البنك.

كما أبقى بنك «Morgan Stanley» توقعاته حيال سعر حام برنت للربع الثالث مع العام الحالي عند مشتوى 86 دولارًا دون تغيير.

من جانبها توقعتْ شركة Rystad Energy أن تتزايد قوة الطلب على البنزين في صيف 2024؛ مسجلةً أعلى مستوياتها ما قبل جائحة كورونا، وفقَ الشركة.

وقالت شركة Rystad Energy الاستشارية في بياناتٍ حديثة، إن الطلب على البنزين سينمو خلال الصيف ويصل إلى ذروته ما قبل الوباء، على الرغم من علامات الضعف الأخيرة في السوق، بحسب الشركة.