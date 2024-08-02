مجلس النواب يبحث مع القنصل الإيطالي قضية الشباب المسجونين في إيطاليا

أخبار ليبيا 24

التقى يوسف العقوري رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، القنصل العام لجمهورية إيطاليا في مدينة بنغازي “فرانشيسكو دي لويجي ” بمقر مجلس النواب وذلك لبحث عدد من الملفات أهمها بحث أوضاع الشباب الليبيين المسجونين في إيطاليا.

تعزيز التعاون المشترك مع إيطاليا

حضر الاجتماع إلى جانب العقوري، محمد تامر مقرر لجنة الشؤون الخارجية، ناقش المجتمعون القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وأكد “العقوري ” خلال اللقاء، أهمية التعاون في ملف الهجرة والاستفادة من برامج الدعم الإيطالي في عدد من الموضوعات، من ضمنها مشروع إنشاء الطريق الساحلي، وبالإضافة إلى التعاون في ملف صيد الأسماك.

وأكد العقوري للقنصل الإيطالي ضرورة متابعة أوضاع الشباب الليبيين المسجونين في إيطاليا، مشيراً إلى أهمية هذه القضية، مجدداً حرص مجلس النواب على تعزيز التنسيق مع الجانب الإيطالي حولها، بحسب بيان مجلس النواب.

ومن جانبه، أكد م محمد تامر قرر لجنة الخارجية، أهمية توسيع برامج التعاون الايطالي في الجنوب وخاصة في مجال الزراعة وضرورة فتح خدمات للشؤون القنصلية بمدينة سبها لتسهيل إجراءات السفر، موجهاً الدعوة للقنصل الإيطالي لزيارة الجنوب.

وأوضح القنصل الإيطالي، أن بلاده دائما على استعداد للعمل مع ليبيا على ملف الهجرة، من خلال خطة “ماتي” مبدياً رغبته في زيارة الجنوب الليبي وافتتاح قنصلية في سبها، مشددا على أهمية التنسيق المستمر وتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في جميع المجالات.

وفي وقت سابق، التقى رمضان شمبش رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مع القنصل الإيطالي، وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك في الجانب التشريعي، وأكد شمبش أ”ن مجلس النواب بصدد تشكيل حكومة جديدة، موضحاً أن مجلس النواب بدأ في استقبال مقترحات المرشحين، أما عن ملف الهجرة الذي يشكل أهمية بالغة بين البلدين، أوضح شمبش أن البرلمان أصدر القانون رقم (24) لسنة 2023، بشأن مكافحة توطين الأجانب في ليبيا احتراماً لسيادة الدولة”، بحسب بيان مجلس النواب.