شركة “أوبن إيه آي” تنافس “جوجل” بإطلاقها محرك بحث جديد

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هل يهدد (سيرش جي بي تي) عملاق محرك البحث العالمي جوجل ويسحب من تحته البساط على اعتباره أكبر محرك بحث، بعد أن أعلنت شركة (أوبن إيه آي) أنها تختبر محرك بحث على مجموعة صغيرة من المستخدمين.

محرك بحث جديد ينافس جوجل

تعتزم شركة (أوبين إيه آي) إطلاق محرك البحث المدعم بخدمات وميزات الذكاء الاصطناعي عبر ربطه مع عناصر (جي بي تي – 4) إذ سيعمل المحرك الجديد على المعلومات التي تُجمَع مباشرة من الإنترنت، ويعرضها للمستخدم، بالروابط التي تكون طرف ثالث في عملية البحث حتى تكون مصدر مرجعي كما في (جوجل).

سيكون (سيرتش جي بي تي) شبيهاً لمحرّك البحث الجديد (إيه آي أوفرفيوز (AI Overviews) الذي أعلنت عنه (جوجل) في منتصف مايو (أيار)، ويعمل بشكل مشابه جداً.

وأكدت شركة (أوبن إيه آي) أنها أقامت شراكات مع الجهات التي تعتبر مصدراً للمحتوى على محرك بحثها الجديد، وأضافت (سيرتش جي بي تي) قد يذكر المواقع الإلكترونية حتى لو رفض أصحابها السماح باستخدام محتواها لتطوير واجهات الذكاء الاصطناعي التوليدي على غرار (تشات جي بي تي).

وعلى الرغم من أن شركة (مايكروسوفت) أكبر منافس لشركة (جوجل) التي حاولت أن تسحب البساط من تحت الأخيرة، بإنشائها لمحرك البحث (بينغ) والذي يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر شراكتها مع (أوبن إيه آي) إلا أنها لم تستطع التفوق على جوجل ولا يزال أكبر محرك بحث حول العالم.