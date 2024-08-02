المؤسسة تبحث مع شركتي مليتة وتوتال مساهمتهما في مشروع زراعة مليون شجرة

أخبار ليبيا 24

بحثت المؤسسة الوطنية للنفط إمكانية مشاركة كل من شركة مليته وتوتال في المرحلة الثانية من مشروع زراعة مليون شجرة، لمواجهة خطر التصحر والتغير المناخي في البلاد.

انطلاق المرحلة الثانية من المشروع

وبحسب بيان المؤسسة، استعرضت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط خلال اجتماعين منفصلين مع مسؤولين بشركتي مليتة وتوتال الاحتياجات اللوجستية للمرحلة الثانية من مبادرة زراعة مليون شجرة.

ووفقا للبيان، فإن الاجتماعين مع الشركتين بحثا إمكانية المساهمة في دعم وتوفير المستلزمات الضرورية في المواقع المستهدفة، وأبدى مسؤولو الشركتين ترحيبهم واستعدادهم للمشاركة في المبادرة، لما لها من أهمية بالغة.

وفي شهر أبريل الماضي أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن إطلاق المرحلة الأولى من حملة زراعة مليون شجرة بمناطق عدة في البلاد، ضمن مبادرة «نفكر بالغد»، للحد من انبعاثات الكربون، التي أطلقها رئيس مجلس إدارة المؤسسة فرحات بن قدارة في قمة المناخ العالمي الأخيرة بالإمارات العربية المتحدة (COP 28).

وحسب بيان صادر عن المؤسسة الوطنية للنفط، فإن الحملة تستهدف زيادة المساحات الخضراء في المناطق التي تقل فيها شتول الغابات، والمساعدة في التكيف مع مخاطر التغيرات المناخية، والصمود في مواجهة الجفاف وعوامل التصحر المسببة أزمة المناخ العالمية، لاسيما أن ليبيا من أكثر الدول المتأثرة بالتغير المناخي.

وعلى رغم من هذه الحملات المؤسسية المهمة، إلا أننا نحتاج لرفع الوعي بأهمية المحافظة على المساحات الخضراء، وعدم القطع الجائر للأشجار لغرض التوسعة للطرق أو التوسع العمراني على حساب الغطاء النباتي.