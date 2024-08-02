السعودية تكشف عن خطتها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034

أخبار ليبيا 24

بعد تقديم ملفها بيومين إلى الفيفا في باريس، السعودية تكشف عن خطتها لاستضافة كأس العالم لعام 2034، على 15 ملعبا في 5 مدن، من بينهم 8 في العاصمة الرياض.

بناء عدد من الملاعب لاستضافة كأس العالم 2034

وتعمل السعودية للتجهيز لاستضافة كأس العالم لعام 2034 إذ إلى الآن هي الدولة الوحيدة التي تقدمت بلمفها لاستضافته، وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كشف عن تفاصيل “أكبر نسخة على الإطلاق من تاريخ بطولة كأس العالم يتم تنظيمها في دولة واحدة” بمشاركة 48 منتخبا.

وأوضحت (واس) أن السعودية ترغب في استضافة المباريات في “5 مدن رئيسة، هي الرياض، وجدة، والخبر، وأبها، إضافة إلى نيوم التي تمثل أحد أهم المشاريع الكبرى لمدن المستقبل في المملكة”.

وبينت (واس) تفاصيل تجهيزات الملاعب “ستتزين المدن الخمس المستضيفة بـ15 ملعبا متطورا، منها 11 ملعبا جديدا بالكامل، حيث ستضم الرياض 8 ملاعب.. بما فيها ملعب الملك سلمان الجديد الذي يتسع لأكثر من 92 ألف متفرج، الذي من المقرر أن يستضيف المواجهتين الافتتاحية والنهائية للبطولة”.

وإلى الوقت الذي تقام في بطولة كأس العالم لكرة القدم، ستستضيف السعودية كأس آسيا 2027 ودورة الألعاب الآسيوية 2034 ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، ومن 2025 ولـ10 سنوات ستستضيف جولة من بطولة العالم للراليات، إذ تطمح المملكة أن تكون رائدة في عالم الرياضة في الشرق الأوسط.