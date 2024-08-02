الحكومة الليبية تفتتح احتفالية مهرجان صيف بنغازي

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شارك د. أسامة حماد، في فعاليات اليوم الأول من مهرجان صيف بنغازي، وأكد على أن حكومته تعمل على دعم الجهود لعقد المسابقات والتظاهرات الدينية، وكذلك الملتقيات الثقافية والفنية والرياضية وخلق أرض صلبة للتألق والإبداع في شتى المجالات.

الوفد الحكومي يفتتح مراسم فعاليات مهرجان بنغازي

حضر مراسم حفل الافتتاح كل من، خيري التميمي أمين عام القيادة العامة للقوات المسلحة الفريق ، و خالد حفتر رئيس أركان الوحدات الأمنية اللواء، والعميد أيوب بوسيف آمر اللواء 166 مشاة ، والعميد باسم الفرجاني، والفريق أسامة الدرسي رئيس جهاز الأمن الداخلي ، و فرج اقعيم وكيل وزارة الداخلية ولفيف من الوفود والبعثات الدبلوماسية.

وبحسب بيان الحكومة، جرى خلال الاحتفال تتويج نادي النصر ببطولة الدوري الليبي الممتاز، من قبل رئيس الحكومة والوفد الحكومي المرافق له، وفي كلمته خلال افتتاح المهرجان، أكد حماد ” أن الحكومة الليبية ومنذ توليها لمهامها وهي تضع نصب عينيها ، مشدداً بأن الحكومة عملت على دعم كل البرامج والجهود التي تستهدف الرفع من مستوى الوعي العام للشباب، وشاركت في تنظيم مسابقات القرآن الكريم الدولية، والتي استهدفت متنافسين من عدة دول، بالإضافة إلى المناشط الرياضية بمختلف أنواعها”.

الجدير بالذكر أن المهرجان يقام على مدار خمسة عشر يوما ، تتوزع فيه المناشط بين العروض المسرحية ومعرضا للكتاب، الذي سيشارك فيه عدد كبير من دور النشر والتوزيع ومعرض التراث الليبي ، الذي يسلط الضوء على القيم والمورث الشعبي الليبي، ويبرز عاداتنا وتقاليدنا المتميزة, بالاضافة لمسابقات الالعاب الالكترونية ، والمسابقات الرياضية بمختلف انواعها مثل السباحة وكرة القدم الشاطئية وغيرها ، وكذلك بطولة الفروسية والتي تشارك فيها عدة فرق وفرسان من داخل وخارج ليبيا ، بالاضافة الى عروض السيرك الروسي وهو الاضخم في روسيا والثالث على مستوى العالم والذي سيكون فرصة مناسبة للترفيه العائلي، وغير ذلك من المناشط والعروض الفنية والثقافية، وفقا للبيان.