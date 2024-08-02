الأرصاد: ارتفاع نسبي في درجات الحرارة

أخبار ليبيا 24

ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة ابتداء من اليوم على مناطق الشمال الغربي وارتفاع في نسبة الرطوبة وطقس معتدل على مناطق الشمال الشرقي، بحسب نشرة الأحوال الجوية للمركز الوطني للأرصاد الجوية.

تفصيل لحالة الطقس على المناطق

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة

تكون حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، أما عن حركة الرياح تكون متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، تتحول يوم الغد إلى جنوبية فجنوبية شرقية، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (29–35)مْ على المناطق الساحلية ومابين (36-39)مْ على الدواخل ، وتسجل درجات الحرارة ارتفاع تدريجي وملحوظ خلال اليومين القادمين، ومن المتوقع أن تسجل انخفاض بداية من مساء يوم الأحد.

الخليج و سهل بنغازي حتى أمساعد

حالة السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً، مع احتمال ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الأخضر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط نسبياً على درنة .

أما عن درجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق ما بين (30-35)مْ، مع إرتفاع نسبي لعامل الرطوبة على المناطق الساحلية.

الجفرة- سبها وغـات وغدامس والحمادة

تكون حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة/ في حين تكون حركة

الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة مساءً على غدامس.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (38–42)مْ على أغلب المناطق، وتسجل زيادة تدريجية اليومين القادمين على غدامس.

الواحات والسرير وتازربو والكفرة

تكون حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة، وحركة الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (37–40)مْ .