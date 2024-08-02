استقرار سعر الدولار أمام الدينار في السوق الموازية

أخبار ليبيا 24

استقر سعر الدولار في السوق الموازية عند سعر 7.03 دينار، ويشهد سعر الدولار تذبذباَ كبيراً يؤثر على حالة الاقتصاد الليبي الهش، الذي يعاني من تدهور حاد لاسيما بعد فرض الضريبة على النقد الأجنبي والتي تقدر بنسبة 27%.

وسجل سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية استقراره عند 7.46 دينار، فيما سجل الجنيه الإسترليني صعوده إلى 8.72 دينار، حسب متداولين في السوق الموازية.

أسعار الذهب

في حين سجل سعر جرام كسر الذهب عيار 18 صعوداً نسبياً إلى 399 دينار بعد أن انخفض في تعاملات سابقة إلى 389.5 دينار.

أسعار العملات في السوق الرسمية

وأعلن مصرف ليبيا المركزي عن أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، في تعاملات يوم الخميس، إذ بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8307 دينار، مسجلاً بذلك تراجعاً جديداً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2273 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1963 دينار، والدولار الكندي 3.4974 دينار ليبي، والليرة التركية 0.1457 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف.

في حين جاءت أسعار العملات العربية مستقرة، إذ بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2875 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3152 دينار، والدينار التونسي 1.5564 دينار، والدرهم المغربي 0.4868 دينار ليبي، مع الأخذ بعين الاعتبار سعر الفائدة الضريبية والتي تقدر بنسبة 27%.