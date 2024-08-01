معركة رئاسة مجلس الدولة.. ثلاثي المنافسة يتصدر السباق

المحجوب تكشف عن تقدم 3 شخصيات لرئاسة مجلس الدولة.

المتنافسون هم محمد تكالة، عادل كرموس، وخالد المشري.

المحجوب تشير إلى احتمالية ترشح أسماء أخرى في المستقبل.

حتى اللحظة، تكالة، كرموس، والمشري هم الوحيدون الذين تقدموا للمنصب.

عضو مجلس الدولة أمينة المحجوب تكشف عن المتنافسين على رئاسة المجلس

تتجه الأنظار نحو مجلس الدولة حيث تتنافس ثلاث شخصيات -حتى الأن- على كرسي الرئاسة، وفقًا لما كشفت عنه عضو مجلس الدولة، أمينة المحجوب. الشخصيات الثلاث هي محمد تكالة، عادل كرموس، وخالد المشري، وكل منهم يحمل رؤية وطموحات مختلفة لهذا المنصب الحساس.

المحجوب أعلنت في تصريحات تلفزيونية، تابعتها “أخبار ليبيا 24” أن هؤلاء الثلاثة هم فقط من تقدموا حتى الآن لرئاسة المجلس. ورغم أن هذا الترشح يبدو محدودًا، إلا أنه قد يشهد تطورات في الأيام القادمة، حيث لم تستبعد المحجوب إمكانية دخول أسماء جديدة إلى الساحة الانتخابية.

أمينة المحجوب تكشف عن تقدم محمد تكالة، عادل كرموس، وخالد المشري لرئاسة مجلس الدولة، مع إمكانية ترشح أسماء أخرى لاحقًا. الانتخابات تعكس رؤى مختلفة لمستقبل المجلس.

محمد تكالة، عادل كرموس، وخالد المشري في سباق رئاسة مجلس الدولة

محمد تكالة، المعروف بتحالفه مع عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية، يسعى لجذب الدعم من كافة الأطراف السياسية. أما عادل كرموس، الذي يمتلك خلفية قانونية قوية، فيعتمد على رؤيته القانونية للإصلاح داخل المجلس. خالد المشري، من جهته، يركز على الخبرة والتجربة السياسية العميقة التي اكتسبها خلال رئاسته للمجلس السنوات الماضية.

سباق رئاسة مجلس الدولة يزداد سخونة بترشح ثلاث شخصيات بارزة

هذه المنافسة تعكس الرغبة المتزايدة في التغيير والتجديد داخل مجلس الدولة، وهو ما يتطلب رؤية واضحة وقدرة على قيادة المجلس في هذه المرحلة الحساسة. مع تزايد الاهتمام والمتابعة، يمكن أن يشهد المجلس تحولات مهمة في الأسابيع المقبلة، وهو ما يجعل هذه الانتخابات حاسمة لمستقبل المجلس والدولة الليبية بشكل عام.

في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال الأهم هو: من سيقود مجلس الدولة في المرحلة القادمة؟ وما هي التحديات التي سيواجهها؟ هذه الانتخابات لا تعكس فقط الصراع على المنصب، بل تجسد أيضًا طموحات ورؤى مختلفة لمستقبل ليبيا، مما يجعلها محط أنظار الجميع.