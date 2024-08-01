مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة ويطالب بعدم التصعيد في الشرق الأوسط

أخبار ليبيا 24

على أثر اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، عقد مجلس الأمن جلسة طارئة، بطلب من إيران وبدعم من الصين وروسيا والجزائر، للمطالبة بعدم التصعيد في الشرق الأوسط.

محاولات دولية لمنع التصعيد

وقالت روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية “يجب على المجتمع الدولي العمل معاً لمنع أي أعمال يمكن أن تجعل الصراع أكبر وأوسع بكثير بسرعة كبيرة”.

وأضافت “يجب أن يتوقف التواصل عن طريق الصواريخ والطائرات المسيرة المسلحة وغيرها من الهجمات المميتة”

وفي كلمته قال سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد أيرواني، إن القتل ينتهك القانون الدولي و”يشير إلى نية تصعيد الصراع وتوسيع الحرب عبر المنطقة بأسرها”.

وأضاف “لا يمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يظل غير مبال بمثل هذه الجرائم الشنيعة ويجب أن يتخذ إجراءات حاسمة للتصدي لهذه الانتهاكات”

ودعا جميع أعضاء المجلس البالغ عدد 15 إلى وقف التصعيد من قبل إسرائيل، فيما توعدت حماس وإيران بالرد على إسرائيل انتقاماً لاغتيال هنية.

وعلى خلفية التصعيد الكبير من قبل إسرائيل، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “يعتبر الأمين العام أن الهجمات التي رأيناها في جنوب بيروت وطهران تشكل تصعيداً خطيراً، في وقت ينبغي أن تفضي كل الجهود إلى وقف لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، مع زيادة كبيرة في المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة وعودة الهدوء إلى لبنان وعلى الخط الأزرق” بين لبنان وإسرائيل.