حكومة الدبيبة تبحث إبرام مذكرة تعاون في مجالات النفط والغاز مع قطر

أخبار ليبيا 24

التقى خليفة عبدالصادق وزير النفط والغاز المكلف بحكومة الوحدة منتهية الولاية، مع السفير القطري في ليبيا خالد بن زايد الدويسي، وذلك بهدف إعداد مشروع مذكرة للتعاون المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة في قطاع النفط والغاز.

توطيد العلاقات الثنائية

وبحسب بيان الوزارة فإن اللقاء عقد بديوان الوزارة في طرابلس وبحضور مدير عام الشؤون الفنية ومدير عام التخطيط والمتابعة.

وأعرب السفير القطري عن استعداد بلاده لفتح أبواب التعاون في جميع المجالات، وكل من شأنه أن يساعد في دعم التنمية والاستقرار للشعب الليبي.

وناقش الاجتماع تطوير قطاع النفط والغاز ورؤية الوزارة في هذا الشأن، وأكد عبدالصادق على أواصر الأخوة بين ليبيا وقطر، وأهمية الشركات العالمية ذات الخبرة للمساهمة في تطوير واستكشاف المناطق البرية والبحرية التي لم تستكشف بعد، وإمكانية استفادة البلدين من تطوير الكوادر وتبادل الخبرة في مجال قطاع النفط والغاز.

وفي وقت سابق، التقى عبدالصادق القائم بأعمال سفارة دولة أندونيسيا لدى ليبيا، ديدي الرفاعي ومرافقه، وبحث اللقاء الذي حضره كل من ، مدير عام الشؤون الفنية ومدير عام التخطيط والمتابعة بالوزارة، ومندوبي وزارة الخارجية والتعاون الدولي، توسيع مجال التعاون لتشمل جميع القطاعات الاقتصادية في ليبيا.

وتطرق عبدالصادق إلى استعراض خطة الوزارة لتطوير قطاع النفط والغاز، مؤكدا على أهمية العلاقة الوطيدة بين البلدين، بالإضافة إلى أهمية الشركات العالمية التي تتمتع بخبرة طويلة، للمساهمة في تطوير واستكشاف المناطق البرية والبحرية، التي لم تستكشف بعد، إلى جانب إمكانية استفادة البلدين من تطوير الكوادر وتبادل الخبرة في مجال قطاع النفط والغاز، بحسب بيان الوزارة.