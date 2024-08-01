بمسيرة جابت الشوارع افتتاح مهرجان صيف بنغازي

أخبار ليبيا 24

افتتحت مساء الأمس فعاليات مهرجان صيف بنغازي، عبر مسيرة الافتتاح التي شارك فيها كل من أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية وفرج قعيم وكيل وزارة الداخلية، وسط مشاركة فوج الكشافة والمرشدات، وراكبي الدراجات الرياضية والنارية.

الاستعداد لانطلاق فعاليات المهرجان

وتنطلق اليوم الخميس الفعاليات الرسمية للمهرجان، في الاحتفالية التي يحييها عدد من الفنانين العرب منهم الفنان المصري ويجز والفنان قراندي طوطو، ولاعب كرة القدم العالمي رونالدينهو، ويستقبل المهرجان جمهوره عند الساعة الرابعة مساءً.

ويعد مهرجان صيف بنغازي، خطوة مهمة تعزز صورة المدينة بعد أن استرجعت عافيتها، وتؤكد أن ليبيا قادرة على تنظيم ورعاية محافل بمستوى دولي، يكون فيها صوت الموسيقى والثقافة مسموع، بدلاً عن صوت السلاح والمار الذي أرهق الليبيين لسنوات طوال.

كذلك تعد المهرجانات فرصة ذهبية، ينتعش بها الاقتصاد المحلي لأي مدينة تقيم مهرجان، لاسيما للمشروعات الصغيرة التي تجد مساحتها من خلال البازارات التي تنظمها المهرجانات عادة.

وفي تصريحات رسمية لأخبار ليبيا 24 قال محمد الزوي الناطق الرسمي للمهرجان إن “إظهار المدينة كوجهة سياحية يتطلب عملًا متواصلًا، وسلسلة كبيرة من الفعاليات المهرجان ما هو إلا بداية لفعاليات مستقبلية بأغلب المدن الليبية في المستقبل”.

وأوضح أن “المهرجان يتضمن أكثر من عشر فعاليات رياضية وترفيهية وثقافية، مؤكداً “أبرز الفعاليات تشمل البطولة الودية لكرة القدم والفروسية والمعارض الثقافية والحفلات الغنائية وغيرها”.