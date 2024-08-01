المركزي يُطلق خدمة «LYPAY» للدفع الفوري بسقف تحويل يومي قدره 500 دينار

أطلقَ مصرف ليبيا المركزي خدمة «LYPAY» للدفع الفوري، التي تسهل إجراء التحويلات المالية الفورية بين الأفراد، والشراء من التجار عبر تقنية «QR Code».

وأعلنَ الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي و مرعي مفتاح رحيل نائب المحافظ عن إطلاق الخدمة التي وصفها المكتب الإعلامي للمركزي في منشورٍ عبر فيسبوك بالرائدة في مجال الدفع الفوري.

وبحسبِ مصرف ليبيا المركزي، ستكون الخدم متاحة بسقف تحويل يومي بقيمة 500 دينار، وسقف شراء يومي بقيمة 1500 دينار، لافتًا إلى أن هذه الأسقف هي للفترة التجريبية لضمان سلامة وفعالية الخدمة، وسيتم رفع السقف تدريجيًا.

وأوضحَ مصرف ليبيا المركزي أنه وخلال الأسبوع الأول من انطلاق الخدمة ستكون متاحة لـ 10 آلاف مشترك من الأفراد، ومن ثم يتم زيادة العدد تدريجيًا بعد التأكد من سلامة الخدمة التي ستكون متاحة في مصارف الجمهورية، والوحدة، والتجاري الوطني، وشمال أفريقيا.

وقال المركزي في منشورٍ عبر منصة فيسبوك أن هذه الخطوة تأتي لتأكيد أهمية تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع والتشجيع على التحول الرقمي.

وفي سياقٍ منفصل… بحثَ الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، مع هاكان فيدان وزير الخارجية التركي في أنقرة، آلياتِ دعم جهود المصرف المركزي في مسار توحيد المركزي.

كما ناقش الطرفان خطط المركزي للمحافظة على الاستدامة المالية للدولة والتوافق على توحيد الإنفاق العام وترشيده.

وتطرق الطرفان في أنقرة إلى مسألة دور المصرف المركزي والمؤسسات الأخرى في توحيد واستقرار ليبيا، بحسبِ ما نشره المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي.

وفي وقتٍ سابق… بحثَ الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، مع كوفن بيقيتش، سفير تركيا الجديد لدى ليبيا؛ مسار توحيد مصرف ليبيا المركزي.