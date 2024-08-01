المركزي يطلق خدمات الدفع الفوري

أخبار ليبيا 24

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن إطلاق خدمة الدفع الفوري بين أفراد وتُجار المصارف التجارية الأربعة : (الجمهورية، الوحدة، التجاري الوطني، شمال أفريقيا) كمرحلة أولى بعد الانتهاء من الفترة التجريبية ابتداءً من اليوم الخميس.

تطوير الخدمات المصرفية

وبحسب البيان المرحلة الأولى ستكون محدود التجربة، مع زيادة العدد بشكل تدريجي، وكذلك فتح المنافسة في تقديم الخدمات التجارية بين شركات القطاع الخاص والنظر في إعادة هيكلة شركة معاملات، لينحصر دورها في تشغيل الأنظمة السيادية منها الموزع الوطني والدفع الفوري (Instant Payment) والخدمات المصرفية المفتوحة( Open Banking)، والحوالات الفورية (Instant Transfer)، بالتعاون مع المستشار العالمي أوليفر وايمان (Oliver Wyman).

وعقد اجتماع الصديق عمر الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، بحضور كل من مرعي مفتاح رحيل، نائب المحافظ، مع الإدارات المختصة بمصرف ليبيا المركزي ورؤساء مجالس إدارات والمدراء العامون لمصرف الجمهورية والتجاري الوطني والوحدة وشمال أفريقيا والصحارى والمصرف الليبي الخارجي بالإضافة إلى شركة الاستثمارات الخارجية، ومجلس ادارة ومدير عام شركة معاملات.

وفي سياق آخر منفصل، بحثَ الصديق الكبير، مع كوفن بيقيتش، سفير تركيا الجديد لدى ليبيا؛ مسار توحيد مصرف ليبيا المركزي.

كما ناقش الطرفان في طرابلس الميزانية الموحدة التي أقرّها البرلمان ودعم جهود المصرف المركزي في المحافظة على الاستدامة المالية للدولة، كذلك تابع الكبير مع السفير الإيطالي جيانلوكا ألبيرني، أوجه التعاون بين ليبيا وايطاليا في المجال المصرفي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.