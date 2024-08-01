المؤسسة: انتعاش معدلات إنتاج النفط والمكثفات والغاز

حققت معدلات إنتاج النفط الخام خلال الـــ24 ساعة الماضية انتعاشةً طفيفة، مسجلةً 1.545.638 مليون برميل مكافئ بحسبِ نشرة المؤسسة الوطنية للنفط.

وأكدتْ المؤسسة الوطنية للنفط أنّ حجم إنتاج النفط الخام وصل إلى 1.270 مليون برميل، في حين بلغ حجم إنتاج المكثفات 52.817 ألف برميل يومي، أما حجم إنتاج الغاز الطبيعي فقد وصل إلى 221.989 ألف برميل مكافئـ بحسب المؤسسة.

وفي الأثناء… ناقشتْ إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مع شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، مشاريع زيادة الإنتاج إلى 120 ألف برميل يوميًا في أقرب وقتٍ ممكن.

جاء ذلك خلال مباحثاتٍ موسعة عقدت في مقر شركة سرت بمرسى البريقة، وذلك لاستعراض نشاط الشركة وأبرز مستجدات الإنتاج خلال العام 2024، وذلك بحضور مديري الإدارات الفنية بالمؤسسة ورئيس وأعضاء لجنة إدارة شركة سرت، وممثلو شركات الجوف وتقنية ليبيا والإنشاءات ومركز البحوث.

وفي وقتٍ سابق… أعلنتْ المؤسسة الوطنية للنفط عن وصول إنتاج شركة السرير للعمليات النفطية إلى45 ألف برميل يوميًا، متوقعةً أن يصل الإنتاج إلى 50 ألف برميل يوميًا.

جاء ذلك خلال اجتماعِ الإدارات الفنية بالمؤسسة، مع مسؤولي شركة السرير للعمليات النفطية، وذلك لمناقشة أنشطة الشركة وإنجازاتها خلال عام 2024، التي أبرزها تحقيق زيادة في الإنتاج الذي تجاوز 45 ألف برميل يوميًا بحسبِ ما أعلنتهُ المؤسسة.

وشارك في الاجتماع، مديرو الإدارات الفنية ومختصون فنيون وماليون بالإدارات ذات العلاقة ممثلين عن المؤسسة الوطنية للنفط، أما ممثلي شركة السرير، حضر رئيس وعضو لجنة الإدارة ومديرو الإدارات وممثلون عن شركة فنترسهال وعدد من المختصين الفنيين والماليين، وفقَ منشور المؤسسة عبر منصة فيسبوك.

وفي الأثناء… حققَ معدل الإنتاج اليومي لحقل شمال الحمادة ارتفاعًا قدرهُ 7000 برميل، بحسبِ المؤسسة الوطنية للنفط.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في منشورٍ عبر منصة فيسبوك: «ناقش مسؤولو شركة نفوسة مع المؤسسة أبرز الإنجازات التي حققتها الشركة خلال هذا العالم، ولعل أهمها هو مشروع تطوير حقل شمال الحمادة بحوض غدامس، بالإضافة إلى متابعة إنتاج الحقل إلى ميناء مليتة النفطي» بحسب منشورها.