الشحومي: الاقتصاد الليبي بين مطرقة الحكومات المتناحرة وسندان الفساد

الشحومي: المشهد الاقتصادي في ليبيا مرتبك ومعقد بسبب الوضع السياسي القائم.

إنفاق كبير دون رؤية واستراتيجية وخطط واضحة لتنظيم الإنفاق.

تخبط في إدارة المالية العامة بين المؤسسات المسؤولة عن تحصيل الإيرادات السيادية.

أزمة مصداقية في البيانات وغياب الأسس القانونية في إدارة المال العام.

القطاع الخاص ضعيف المساهمة الضريبية والقطاع العام متغلغل بالفساد.

رفع تجميد الأموال الليبية يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن الدولي.

المصرف المركزي رفع سعر الصرف ولكنه لم يحقق هدفه وعادت السوق السوداء.

في مشهد اقتصادي متداخل ومعقد، يأتي صوت سليمان الشحومي، الخبير الاقتصادي ليكشف عن الواقع المرير الذي يعيشه الاقتصاد الليبي. يقول الشحومي: “المشهد الاقتصادي في ليبيا مرتبك ومعقد بسبب الوضع السياسي القائم.” تلك العبارة البسيطة تلخص الكثير من التفاصيل التي تدور في فلك الاقتصاد الليبي الذي يعاني من التشتت والتضارب.

الشحومي: إنفاق حكومي دون رؤية واضحة يفاقم الأزمات الاقتصادية

أول تلك العوامل المؤثرة هو وجود حكومتين تتنازعان السلطة، ما يزيد من الإنفاق الكبير دون رؤية واضحة واستراتيجية محكمة لتنظيم وتطوير الإنفاق. يُعبر الشحومي عن ذلك في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” قائلاً: “إنفاق كبير دون رؤية واستراتيجية وخطط واضحة لتنظيم الإنفاق.” فبدلاً من توجيه الأموال نحو مشاريع تنموية حقيقية، يتم صرفها بشكل عشوائي وغير منظم، ما يفاقم الأزمات الاقتصادية.

يضيف الشحومي أن إدارة المالية العامة تشهد تخبطاً كبيراً، خاصة بين المؤسسات المسؤولة عن تحصيل الإيرادات السيادية، لاسيما النفطية منها. هذا التخبط يؤدي إلى ضياع الكثير من الموارد التي كان من الممكن استغلالها بشكل أفضل. “تخبط في إدارة المالية العامة بين المؤسسات المسؤولة عن تحصيل الإيرادات السيادية.” تلك الجملة تكشف عن الفوضى العارمة التي تعيشها تلك المؤسسات، والتي تنعكس سلباً على الواقع الاقتصادي.

الأزمة النفطية: تعثر الإيرادات السيادية وتأثيرها على الاقتصاد

هناك أيضاً أزمة مصداقية في البيانات، حيث يقول الشحومي: “أزمة مصداقية في البيانات وغياب الأسس القانونية في إدارة المال العام.” هذا الغياب للأطر القانونية الواضحة والشفافة يجعل من الصعب على أي جهة التحقق من صحة البيانات والمعلومات الاقتصادية، ما يزيد من الضبابية والتشتت.

سليمان الشحومي: الاقتصاد الليبي يعاني من التعقيد بسبب الوضع السياسي والانفاق الكبير دون رؤية واضحة، مع أزمة مصداقية في البيانات وتخبط في إدارة المالية العامة.

وفيما يخص إقرار الميزانية الأخيرة، يقول الشحومي: “القراءة فيما بين سطور إقرار الميزانية الأخيرة تكشف أن موضوع إدارة المالية العامة وضبط الإنفاق ليس من أولويات المشهد الاقتصادي الحالي.” تلك العبارة تشير إلى أن الحكومة لم تضع موضوع ضبط الإنفاق وإدارة المالية العامة ضمن أولوياتها، ما يفاقم من الوضع الاقتصادي الصعب.

الاقتصاد الليبي، بحسب الشحومي، يعتمد بشكل أساسي على الإيرادات النفطية، فيما تكون مساهمة الإيرادات الأخرى قليلة جداً. “الاقتصاد الليبي يعتمد بشكل أساسي على الإيرادات النفطية مع مساهمة قليلة للإيرادات الأخرى.” هذا الاعتماد الكبير على النفط يجعل الاقتصاد هشاً ومعرضاً للتقلبات العالمية في أسعار النفط.

الاقتصاد الليبي: بين الاشتراكية والرأسمالية في مشهد هجين

الشكل الاقتصادي القائم في ليبيا هو هجين بين الشكل الاشتراكي والشكل الرأسمالي، ما يزيد من تعقيدات المشهد الاقتصادي. يقول الشحومي: “الشكل الاقتصادي القائم هجين بين الشكل الاشتراكي والشكل الرأسمالي للاقتصاد.” هذه الهجينة تجعل من الصعب على الاقتصاد الليبي أن يجد توازنه وأن ينمو بشكل صحي ومستدام.

القطاع الخاص، رغم وجوده، يعاني من ضعف المساهمة الضريبية ومحدودية دوره في التنمية. “القطاع الخاص ضعيف المساهمة الضريبية والقطاع العام متغلغل بالفساد.” تلك العبارة تلخص الكثير من المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص، والتي تحول دون أن يكون له دور فاعل في تحسين الوضع الاقتصادي.

القطاع العام، بدوره، ليس بأفضل حالاً، فهو يعاني من الفساد الذي تغلغل في جنباته، ويحتاج إلى إعادة تأهيل وإعادة تنظيم هيكلية لكافة قطاعاته. “القطاع العام متغلغل بالفساد ويحتاج إلى إعادة تأهيل وإعادة تنظيم هيكلية.” هذا الوضع يستدعي جهوداً كبيرة ومكثفة لإصلاح القطاع العام وجعله أكثر كفاءة وشفافية.

الدينار الليبي والدولار: تعقيدات السوق السوداء والمصرف المركزي

وفيما يخص الدينار الليبي مقابل الدولار، يقول الشحومي: “قضية الدينار الليبي مقابل الدولار مسألة فيها كثير من التعقيدات الحقيقة ومرت بكثير من المنعطفات.” هذا التصريح يشير إلى التعقيدات الكبيرة التي تحيط بموضوع سعر الصرف، والذي يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين وعلى الاقتصاد بشكل عام.

المصرف المركزي رفع سعر الصرف منذ حوالي عامين، ولكنه لم يتمكن من تحقيق هدفه وعادت السوق السوداء. “المصرف المركزي رفع سعر الصرف ولكنه لم يحقق هدفه وعادت السوق السوداء.” تلك العبارة تكشف عن الفشل في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، ما يزيد من الأعباء على الاقتصاد الليبي.

أما فيما يخص تجميد الأموال الليبية، فيقول الشحومي: “تجميد الأموال الليبية تم بموجب قرار مجلس الأمن الدولي وبالتالي رفع التجميد يحتاج أيضاً إلى صدور قرار مجلس الأمن.” تلك الأموال المجمدة تمثل جزءاً كبيراً من الثروة الليبية، ورفع التجميد عنها يتطلب إجراءات دولية معقدة.

في نهاية المطاف، يرى الشحومي أن المطلوب هو وضع رؤية اقتصادية وخطة مستقبلية شاملة، تتطلب استقراراً سياسياً ومؤسساتياً وتشريعياً. “المطلوب وضع رؤية اقتصادية وخطة مستقبلية وهذا يتطلب استقرار سياسي ومؤسساتي واستقرار تشريعي أيضاً.” هذا هو الحل الذي يراه الشحومي للخروج من الأزمة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.

يبقى السؤال: هل ستتمكن ليبيا من تحقيق هذا الاستقرار المنشود ووضع رؤية اقتصادية شاملة تنقلها من حالة التشتت والتخبط إلى حالة النمو والاستقرار؟ أم أن المشهد الاقتصادي سيظل مرتهناً بالصراعات السياسية والفساد المستشري؟ الأيام وحدها كفيلة بالإجابة على هذه التساؤلات.