التويجر: استرجاع الأموال الليبية المحتجزة في الخارج مهمة شبه مستحيلة

التويجر:

الأموال المحتجزة في الخارج تبدو كمهمة مستحيلة أمام السلطات الليبية الحالية.

الانقسامات السياسية تعرقل كل جهد لاستعادة ما نهب من أموال.

المشهد السياسي المعقد يجعل من استرجاع الأموال حلماً بعيد المنال.الحلول المطروحة لا تكفي للتغلب على التحديات الخارجية المتعلقة بالأموال المحتجزة.

على لسان رمضان التويجر، مقرر عام الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، تتزايد الشكوك حول قدرة السلطات الليبية على استعادة الأموال المحتجزة في الخارج، والتي تعتبر أحد أكبر التحديات التي تواجه الدولة في ظل الأوضاع السياسية المتأزمة. التويجر يصف هذه المهمة بأنها “شبه مستحيلة” في ظل الانقسامات السياسية والتحديات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.

إن الانقسامات السياسية التي تعيشها ليبيا منذ سنوات طويلة، كانت لها تداعيات سلبية على جميع مفاصل الدولة. هذه الانقسامات أدت إلى تآكل الثقة بين الأطراف السياسية المختلفة، مما أثر بشكل مباشر على قدرة الدولة في اتخاذ قرارات موحدة وجريئة لاسترجاع الأموال المنهوبة. التويجر يرى أن هذا الانشطار السياسي يساهم في معالجة خاطئة لموضوع استرجاع الأموال، حيث تتداخل المصالح الشخصية والسياسية في القرار الوطني.

من الناحية القانونية، يتطلب استرجاع الأموال المحتجزة في الخارج إجراءات معقدة تتضمن تعاونا دوليا وتنسيقا بين الجهات القانونية والدبلوماسية. ولكن في ظل الوضع الراهن، تفتقر السلطات الليبية إلى الدعم الدولي الكافي والإرادة السياسية اللازمة للمضي قدما في هذه المساعي. التويجر يشير إلى أن الحلول المطروحة حالياً غير كافية للتغلب على هذه التحديات، مما يجعل من إمكانية استرجاع الأموال هدفا بعيد المنال.

الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها ليبيا تزيد من تعقيد المشهد. فالاقتصاد المتدهور يفرض ضغوطا إضافية على الحكومة التي تجد نفسها عاجزة عن مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. الأموال المحتجزة في الخارج، والتي تقدر بمليارات الدولارات، تعتبر حيوية لإنعاش الاقتصاد الليبي، ولكن الحصول عليها يتطلب جهودا تتجاوز قدرة السلطات الحالية.

استراتيجيات بديلة وحلول محتملة

التويجر في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” يقترح ضرورة التفكير في استراتيجيات بديلة، تشمل تعزيز التعاون الدولي وتطوير السياسات الداخلية لضمان استقرار سياسي يمكن من خلاله تنفيذ القرارات اللازمة لاسترجاع الأموال. كما يشدد على أهمية الشفافية ومكافحة الفساد، حيث أن تحسين الوضع الداخلي يمكن أن يساهم في زيادة الثقة الدولية بليبيا، وبالتالي تسهيل عملية استعادة الأموال.

خلاصة القول

ختاماً، يظل استرجاع الأموال المحتجزة في الخارج هدفا ساميا ولكنه بعيد المنال في ظل الظروف الراهنة. الانقسامات السياسية، التحديات القانونية والدبلوماسية، والأزمة الاقتصادية كلها عوامل تجعل من هذا الهدف تحديا كبيرا. ومع ذلك، يبقى الأمل في أن تتمكن ليبيا من التغلب على هذه العقبات من خلال استراتيجيات جديدة وتعاون دولي فعال، مما يعيد إلى البلاد جزءا من ثرواتها المسلوبة ويعزز من قدرتها على التعافي الاقتصادي والسياسي.