اغتيال هنية في قلب طهران.. قنبلة سرية تهز العاصمة الإيرانية

دار الضيافة المحصنة لم تمنع الموت: الحرس الثوري في مرمى التساؤلات

انفجار قاتل في طهران: من يقف وراء اغتيال زعيم حماس؟

تفاصيل جديدة حول مقتل هنية: التحقيقات تكشف تورط عدة جهات

الصور الأولى من موقع الانفجار: مبنى متضرر وجدار منهار

في صباح يوم الأربعاء، استيقظ سكان شمال طهران على دوي انفجار هز أرجاء حي راقي، حيث كان يقيم إسماعيل هنية، أحد كبار قادة حركة حماس، في دار ضيافة تحت حماية الحرس الثوري الإيراني.

كانت القنبلة، التي أخفيت بعناية داخل المجمع المحصن، كفيلة بإنهاء حياة هنية وحارسه الشخصي على الفور. هذا الهجوم المدبر بعناية يثير العديد من التساؤلات حول كيفية تهريب العبوة الناسفة إلى دار الضيافة، التي تعتبر من أكثر الأماكن حراسة في العاصمة الإيرانية.

كشفت تحقيقات صحيفة نيويورك تايمز أن القنبلة تم تهريبها إلى دار الضيافة قبل حوالي شهرين من الانفجار. وكانت دار الضيافة، التي يديرها ويحميها الحرس الثوري الإيراني، جزءًا من مجمع نشأت الكبير، المعروف بتأمينه المشدد. لكن حتى هذا الحصن المنيع لم يستطع حماية هنية من الموت الذي كان ينتظره هناك.

كان هنية في طهران لحضور حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، وعندما تأكد الجناة من وجوده داخل غرفته، تم تفجير القنبلة عن بعد. هذا الحدث المفجع لم يقتصر على قتل هنية وحارسه فقط، بل هزّ المبنى بأكمله، محطمًا نوافذه ومتسببًا في انهيار جزئي لجدار خارجي.

نشرت صحيفة نيويورك تايمز صورة للمبنى المتضرر، تُظهر حجم الدمار الذي لحق بالمكان. الصورة التي تم تداولها على تطبيق تيليغرام وبين المسؤولين الإيرانيين، كشفت عن مدى العنف الذي رافق الانفجار. كان هذا الضرر واضحًا بشكل كبير، مما أثار ردود فعل غاضبة ومخاوف بين السكان والمسؤولين على حد سواء.

تحدث سبعة مسؤولين في الشرق الأوسط، من بينهم إيرانيان ومسؤول أمريكي، عن تفاصيل العملية، مشترطين عدم الكشف عن هويتهم نظرًا لحساسية الموضوع. وكشفت تصريحاتهم عن جوانب معقدة ومتشابكة، حيث يظل الفاعل الحقيقي وراء هذا الهجوم مجهولاً. هل كانت هناك أطراف داخلية متورطة؟ أم أن هناك قوى خارجية تسعى لإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار في المنطقة؟

تثير هذه التساؤلات الجدل حول الأمن الداخلي لإيران ومدى قدرة الحرس الثوري على حماية الشخصيات المهمة التي تلجأ إلى طهران. وإذا كانت هذه الشخصيات، التي تُعتبر محمية بشكل كبير، تتعرض لمثل هذا النوع من الهجمات، فما هو الحال بالنسبة لبقية المواطنين؟

السياق التاريخي: هنية وعلاقته بإيران

إسماعيل هنية، الذي كان يرأس المكتب السياسي لحركة حماس في قطر، كان يعتبر من الشخصيات البارزة في الحركة. وقد أقام في دار الضيافة عدة مرات خلال زياراته لطهران. هذا المكان، الذي كان من المفترض أن يكون ملاذًا آمنًا، أصبح الآن موقعًا لواحدة من أكثر العمليات الإرهابية غموضًا وإثارة للجدل.

ردود الفعل الدولية: غضب واستنكار

أثارت عملية الاغتيال ردود فعل غاضبة على الصعيد الدولي. فقد عبر العديد من المسؤولين والدبلوماسيين عن استنكارهم لهذا الهجوم، مطالبين بفتح تحقيق شامل وشفاف للكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة. كما طالب البعض بتحسين إجراءات الأمن لحماية الشخصيات الهامة وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

مستقبل غير واضح

لا يزال مستقبل العلاقات الإيرانية مع حركة حماس والجهات الأخرى غير واضح، خاصة بعد هذا الهجوم المروع. يتساءل الكثيرون عن الخطوة التالية لإيران وكيف ستتعامل مع هذه القضية الحساسة. ومع تزايد التوترات في المنطقة، يظل الأمل في تحقيق العدالة وكشف الحقيقة قائما في قلوب الكثيرين.

في نهاية المطاف، يبقى اغتيال إسماعيل هنية لغزا يثير العديد من التساؤلات، ويكشف عن جوانب مظلمة في عالم السياسة والأمن في الشرق الأوسط.