ارتفاع سعر الدولار بشكل طفيف أمام الدينار في السوق الموازية

أخبار ليبيا 24

ارتفع سعر الدولار بشكل طفيف أمام الدينار الليبي إذ وصل إلى مستوى 7.04 دينار بعد أن هبط سعره في اليوم السابق ليصل إلى 6.99 دينار، ليعيش المواطن الليبي أزمة ارتفاع السلع التي أرهقت كاهله، وتذكرنا بأزمات اقتصادية سابقة.

وسجل سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية ليوم الأمس صعوده إلى 7.46 دينار، بعد أن كان سعر 7.43 دينار فيما سجل الجنيه الإسترليني صعوده إلى 8.80 دينار، حسب متداولين في السوق الموازية.

أسعار الذهب

في حين سجل سعر جرام كسر الذهب عيار 18 صعوداً نسبياً إلى 396 دينار بعد أن انخفض في تعاملات سابقة إلى 389.5 دينار.

أسعار العملات الأجنبية في السوق الرسمية

وأعلن مصرف ليبيا المركزي عن أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، في تعاملات اليوم الخميس ، إذ بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8307 دينار، مسجلاً بذلك تراجعاً جديداً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.2273 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1963 دينار، والدولار الكندي 3.4974 دينار ليبي، والليرة التركية 0.1457 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف.

في حين جاءت أسعار العملات العربية مستقرة، إذ بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2875 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3152 دينار، والدينار التونسي 1.5564 دينار، والدرهم المغربي 0.4868 دينار ليبي، مع الأخذ بعين الاعتبار إذا سعر الفائدة الضريبية والتي تقدر بنسبة 27%.