ارتفاع أسعار النفط متأثرة بتصاعد الأوضاع في الشرق الأوسط

أخبار ليبيا 24

ارتفعت أسعار النفط العالمية خلال التعاملات الآسيوية، متأثرة بتصاعد الأوضاع في الشرق الأوسط، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية.

مخاوف من تأثير الحرب على إمدادات النفط

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي «برنت» 46 سنتا، بما يعادل 0.6%، إلى 81.30 دولار للبرميل، بعد أن كان في الجلسة السابقة عند مستوى 79.70 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 55 سنتا، أو 0.7%، إلى 78.46 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وبحسبِ وكالة بلومبيرغ للأنباء، تسعى وزارة الطاقة الأمريكية إلى إعادة تموضعها عبر تعبئة احتياطي النفط الاستراتيجي الذي استنفذته خلال الفترة القلية الماضية، بعد أن تراجع احتياطي الولايات المتحدة من الخام إلى أدنى مستوياتهِ في 40 عامًا بحسب بلومبيرغ.

وتوجد مخاوف من اتساع رقعة الحرب، في المنطقة العربية عقب سلسلة الاغتيالات التي نفذتها إسرائيل يوم الأمس على رموز حركة (حماس) واستهداف الصحفيين في قطاع غزة، الأمر الذي يهدد بانقطاع إمدادات النفط.

وتوقعَ بنك «Morgan Stanley» أن تحقق أسواق النفط العالمية فائضًا خلال العام 2025، وأن تسجل إمدادات النفط الخام 2.5 مليون برميل يوميًا.

وفي الأسبوع الماضي، خسر برنت1.8‭‭ ‬‬% بينما هبط غرب تكساس الوسيط 3.7% بسبب ضعف الطلب الصيني، والآمال في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.