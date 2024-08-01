أوبك: ندعو إلى الالتزام بخطة الخفض الطوعي للإنتاج

دعَا تحالف أوبك+ البلدان المشتركة في التحالف إلى الالتزام بخطة الخفض الطوعي للإنتاج.

جاء ذلك خلال متابعة تحالف أوبك+ لأوضاع إنتاج النفط الخام خلال شهري مايو ويونيو الماضيين من العام الحاليّ.

كما رحبَ تحالف أوبك+ بتأكيد كُلٍ من العراق وروسيا وكازاخستان، حيال التزامهم الكامل بالاتفاق المشترك للخفض الطوعي للإنتاج.

وقرّرَ تحالف أوبك+ تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط الخام حتى نهاية العام 2025، بحسب بيان التحالف.

ووفقًا لبيان تحالف أوبك+؛ جرى تمديد مدة تخفيض الإنتاج حتى نهاية العام المقبل، بــ1.65 مليون برميل يوميًا… لكن الإمارات تحصلت على زيادة في حصة الإنتاج بـــ300 ألف برميل يوميًا

وجرى الاتفاق على تمديد التخفيضات الطوعية الإضافية التي تبلغُ 2.2 مليون برميل يوميًا والتي أعلن عنها آواخر العام 2023

إلى ذلك.. أبقَى تحالف منظمة أوبك توقعاته لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الحاليّ والعام القادم في حدودِ مستويات 2.2 مليون برميل يوميًا و1.8 مليون برميل يوميًا.

منظمة أوبك؛ توقعتْ في تقريرها الشهر الصادر اليوم أن تحقق معروضات الخام (خارج إنتاج التحالف) خلال 2024-2025 بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا، في حين انخفضتْ مستويات إنتاج التحالف بـــ246 ألف برميل يوميًا.

وتوقعتْ منظمة أوبك أن تقود الصين قاطرة نمو الطلب على الخام خلال الصيف المقبل، في ظل ازدياد الطلب على وقود الطائرات متأثرًا بنشاط حركة السفر والشحن الجوي.