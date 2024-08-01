أجواء صيفية مستقرة وارتفاع الرطوبة على المدن الساحلية

أخبار ليبيا 24

تستقر حالة الطقس على كافة مناطق البلاد، مع ارتفاع نسبة الرطوبة على المدن الساحلية، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وأشار المركز الوطني في نشرته الجوية إلى ارتفاع درجة الحرارة ابتداءً من يوم السبت المقبل على مناطق الشمال الغربي.

تفصيل لحالة الطقس على المناطق

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة

تكون حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، وحركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة، تتحول يوم السبت إلى متغيرة الاتجاه فجنوبية شرقية خفيفة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و32 درجة مئوية، وعلى مناطق الدواخل بين 35 و38 درجة مئوية، مع ارتفاع عامل الرطوبة على المناطق الساحلية وتسجل درجات الحرارة زيادة بداية من الغد وتكون ملحوظة، يوم السبت.

الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد

حالة السماء قليلة السحب، في حين تكون حركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 28 و33 درجة مئوية، مع ارتفاع نسبي لعامل الرطوبة على المناطق الساحلية.

الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة



تكون حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، وحركة الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، تتحول غداً إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة على بعض المناطقـ في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و41 درجة مئوية، وتسجل زيادة طفيفة من يوم السبت على معظم المناطق خاصة على غدامس.

الواحات والسرير وتازربو والكفرة



حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، أما عن درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 39 و40 درجة مئوية، وتسجل تراجعاً غداً على مناطق الواحات.