مخاوف أممية من وباء الحرارة الشديدة

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في كل عام ترتفع حرارة الكوكب في فصل الصيف، خاصة في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ترتفع درجات الحرارة والتي تصل إلى 50 درجة مئوية، الأمر الذي دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يقول إن العالم يواجه خطر وباء من الحرارة الشديدة.

خطر ارتفاع درجات الحرارة

وفق (وكالة الصحافة الفرنسية)، صرح غوتيريش، في تصريحات صحفية بأنه “إذا كان ثمة أمر يوحد عالمنا المنقسم، فهو أننا نشعر جميعاً بمزيد من الحر، مليارات الأشخاص يواجهون وباء من الحرارة الشديدة، ويعانون موجات حر أكثر فتكاً مع درجات حرارة تتجاوز 50 مئوية”، موجهاً “نداء إلى التحرك ضد الحرارة الشديدة”..

وكانت أيام 21 و22 و23 من شهر يوليو الأعلى درجة حرارة على الكوكب، ويساهم الاحتباس الحراري في جعل الحرارة ترتفع عاماً بعد عام، نتيجة التلوث، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بسبب المصانع الكبرى، وعدم اتخاذ الدول المُصنّعة سياسات صارمة للحفاظ على البيئة.

وأظهرت بيانات مرصد «كوبرنيكوس» أن متوسط درجة الحرارة العالمية بلغ 17.16 مئوية في 22 يوليو؛ أي أعلى بمقدار 0.06 درجة مئوية، مقارنة بـ21 يوليو؛ وهو اليوم الذي جرى فيه كسر الرقم القياسي اليومي لأعلى درجة حرارة مسجلة على الإطلاق.

واعتبر الأمين العام أن الكوارث الطبيعية أكبر وأوضح مؤشر على اعتلال المناخ، وزيادة المشاكل المناخية بشكل غير مسبوق “ينصبُّ تركيزنا حالياً على تأثير الحرارة الشديدة، لكن دعونا لا ننسى أن هناك عدداً من الأعراض المدمّرة الأخرى لأزمة المناخ: الأعاصير الأكثر ضراوة، الفيضانات، الجفاف، حرائق الغابات، ارتفاع منسوب مياه البحر، والقائمة تطول”.