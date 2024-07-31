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عقيلة صالح يصل أجدابيا لافتتاح عدد من المشاريع التنموية

الحكومة الليبية تستعد لافتتاح المشاريع

31 يوليو، 2024 5:45 م
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أخبار ليبيا 24

منذ أشهر تشهد مدينة أجدابيا حركة إعادة إعمار يتولاها صندوق التنمية وإعادة الإعمار، وذلك بصيانة عدد من المرافق الخدمية والصحية بالمدينة، وتكليلاً لهذه الجهود، وصل اليوم المستشار عقيلة صالح والوفد المرافق لافتتاح المشاريع المستكملة في أجدابيا.

افتتاح عدد من المشاريع التنموية

وبحسب بيان الحكومة الليبية على صفحتها في فيسبوك، وصل المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب،  و بلقاسم خليفة حفتر مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، رفقة الوفد المرافق لهم والذي يضم كل من  عقيلة وبلقاسم حفتر إلى أجدابيا كل من آمر «اللواء 166 مشاة» مدير مكتب قائد «القيادة العامة» العميد أيوب بوسيف، ومدير جهاز الإمداد الطبي حاتم العريبي، ووكيل وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب فرج اقعيم، ورئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي وكان في استقبالهم أسامة حماد رئيس الحكومة.

ومن المقرر أن يفتتح عقيلة صالح والوفد الحكومي، مجمع العيادات بالمدينة، بعد أن تمت زيادة السعة الاستيعابية وتجهيزه بكافة المعدات، كذل من المقرر افتتاح المبنى الجديد للاكاديمية الليبية للدراسات العليا.

وفي سياق آخر منفصل ومتعلق بمدينة أجدابيا، أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عن عزمه إجراء صيانة وصفها بالطارئة لمنظومة خط أنابيب تازربو – بنغازي.

وأوضح الجهازأن خطة التشغيل والصيانة تتطلب خلال فترة الإصلاحات، تخفيض الإمداد المائي من الحقول والآبار و إيقاف تدفق المياه بخط أنابيب السرير – أجدابيا خلال فترة تنفيذ الأعمال وذلك اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل ولمدة 30 يومًا.

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31 يوليو، 2024 5:45 م
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