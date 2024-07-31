شركة الخليج العربي ونفوسة للعمليات النفطية تبحثان تطوير الحقول المشتركة

أخبار ليبيا 24

لتعزيز التعاون المشترك وتطوير العمل بالحقول النفطية التابعة لشركة الخليج العربي، عقد اجتماع بين الأخيرة وشركة نفوسة للعمليات النفطية وذلك لتطوير حقل شمال الحمادة.

تطوير الحقول لزيادة الإنتاج

عقد اجتماع فني بين الإدارات الفنية بشركتي الخليج العربي للنفط وشركة نفوسة للعمليات النفطية بقاعة المرحوم عبد الرحيم النعاس بمقر شركة الخليج، وحضره كل من المهندس محمد بالقاسم بن شتوان رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط، ومحمد جمال الدين عبد الله رئيس لجنة إدارة شركة نفوسة للعمليات النفطية، بحضور ممثلين عن المؤسسة الوطنية للنفط.

وبحسب بيان الشركة خلال الاجتماع، نوقش التعاون المشترك في تطوير حقل شمال الحمادة التابع لشركة نفوسة والقطعة NC3A التابعة لشركة الخليج العربي والمتداخلة معها، وتم الاتفاق على البدء الفوري في تطوير البئر A1-NC3A التابع لشركة الخليج، كما نوقشت الترتيبات اللازمة لربط خط الشحن الرئيسي لحقل شمال الحمادة مع خط النفط الخام (الحمادة – الزاوية) التابع لشركة الخليج لتسهيل تصدير الخام.

واختتم الاجتماع بتشكيل فريق عمل فني مشترك بين الشركتين بإشراف المؤسسة الوطنية للنفط لتنفيذ هذه الأعمال.

ارتفاع إنتاج شركة السرير

وفي سياق آخر، أعلنتْ المؤسسة الوطنية للنفط عن وصول إنتاج شركة السرير للعمليات النفطية إلى45 ألف برميل يوميًا، متوقعةً أن يصل الإنتاج إلى 50 ألف برميل يوميًا.

وحققَ معدل الإنتاج اليومي لحقل شمال الحمادة ارتفاعًا قدرهُ 7000 برميل، بحسبِ المؤسسة الوطنية للنفط.