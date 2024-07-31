ترحيل 119 مهاجراً من ليبيا إلى إيطاليا

أخبار ليبيا 24

أعلن مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة عن ترحيل 119 مهاجر غير نظامي دون الإشارة إلى جنسياتهم، وتم إجلاء 49 مهاجرًا مصريًا غير نظاميين عبر منفذ امساعد، بإشراف جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الجبل الأخضر.

عمليات إجلاء كبيرة تقودها المفوضية

وأوضح المكتب في بيان له أن المفوضية ستعمل خلال السنوات الثلاث المقبلة على إجلاء 1400 مهاجر من ليبيا إلى إيطاليا.

ونوه المكتب إلى ضرورة تعاون الدول المصدرة والمستقبلة للمهاجرين، على تأمين مسارات آمنة للمهاجرين والعمل مع ليبيا بشكل مكثف لسلامة المهاجرين غير النظاميين في رحلات العبور.

وكان عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، قد أكد في مؤتمر صحفي سابق خلال مؤتمر الهجرة عبر المتوسط الذي احتضنته طرابلس، رفض ليبيا توطين المهاجرين على أراضيها، مشيراً إن ما بين 70 إلى 80% من الأجانب الموجودين في ليبيا والبالغ عددهم حوالي مليونين ونصف المليون أجنبي مصنفين بمهاجرين غير نظاميين.

واعتبر الطرابلسي أن ملف الهجرة يهدد الأمن القومي للبلاد، وترفض ليبيا تحمل عبء مسؤولية المهاجرين لوحدها.

وفي وقت سابق، أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس إعادة 369 مهاجرًا نيجيريًّا وماليًّا من المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم بينهم أكثر من 100 امرأة وطفل.

وفي تصريحات صحفية رصدتها أخبار ليبيا 24 أكد اللواء محمد بريدعه مسؤولا بالجهاز عن أن “رحلات المغادرة الطوعية هذه يجري تنظيمها بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة”. وأضاف بريدعه أن “الاعتقالات بحق المهاجرين تحدث بعد تقديم شكوى إلى جهاز مكافحة الهجرة من قبل البلديات” التي يتواجد فيها هؤلاء المهاجرون، “ثم يأمرنا مكتب المدعي العام باعتقالهم، حيث هم موجودون”.