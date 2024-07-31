اليسير: مجلس الدولة قائم على اتفاق سياسي ملغي وشرعيته مشكوك فيها

اليسير يعلق على خطوة مجلس النواب بفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة.

يشكك في فعالية الخطوة نظرًا للمتغيرات على الأرض.

يعتبرها خطوة كبيرة من مجلس النواب لكن مدى فعاليتها غير معلوم.

في خضم الأحداث السياسية المتشابكة والمتسارعة التي تشهدها ليبيا، خرج رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر العام السابق، عبد المنعم اليسير، بتصريحات تعكس القلق المتزايد حيال الخطوة التي اتخذها مجلس النواب بفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة. في هذا السياق، تساءل اليسير عن المتغيرات التي يمكن أن تجعل هذه الخطوة أكثر نجاحًا من الخطوات السابقة، والتي باءت بالفشل في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني المنشود.

ويشير اليسير في تصريحات تلفزيونية، تابعتها “أخبار ليبيا 24” إلى أن فتح باب الترشح يأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط على مجلس النواب من مختلف الأطراف، بما في ذلك البعثة الأممية، لبدء عملية سياسية جديدة تسهم في تشكيل حكومة موحدة تقود البلاد نحو إجراء الانتخابات. ورغم أن اليسير يعتبر هذه الخطوة من مجلس النواب كبيرة، إلا أنه يظل مشككًا في مدى فعاليتها على الأرض، نظرًا للظروف المعقدة والمتغيرات المستمرة التي تشهدها البلاد.

من ناحية أخرى، يبرز اليسير أن الأزمة السياسية في ليبيا ليست مجرد أزمة حكومية بل هي أزمة عميقة تتعلق بعدم وجود تجربة تفاوضية سياسية في المنظومة الليبية. وهذا النقص يعيق بشكل كبير التوصل إلى حلول توافقية بين الأطراف المختلفة، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويطيل أمد الأزمة.

عبد المنعم اليسير يشكك في فعالية خطوة مجلس النواب بفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة ويعتبرها خطوة كبيرة لكن غير مضمونة النجاح، وسط معارضة من مجلس الدولة.

ويستند اليسير في تقييمه للوضع إلى عدة عوامل، من أبرزها التصريحات الصادرة عن مجلس الدولة، الذي يعتبر نفسه قائمًا على الاتفاق السياسي الذي يراه البعض ملغيًا، ويعتبر أن شرعيته مشكوك فيها. هذا المجلس، الذي يعد الطرف الأساسي المعارض لمجلس النواب، رفض خطوة فتح باب الترشح ووصفها بالخطوة الأحادية التي لا تلقى قبولًا واسعًا.

وفي ظل هذا التوتر السياسي، يؤكد اليسير على أهمية أن تكون أي حكومة جديدة قادرة على حماية نفسها من الناحية الأمنية، وأن تكون غير خاضعة لأي قوة مسلحة. ويعتبر أن استقلالية الحكومة الجديدة عن القوى المسلحة المسيطرة على المناطق المختلفة هو شرط أساسي لنجاحها، حيث يمكنها بذلك فرض سيادة القانون والعمل بحرية وفعالية.

ويخلص اليسير إلى أن تشكيل حكومة جديدة يجب أن يكون ضمن إطار عام واضح ومحدد، يأخذ بعين الاعتبار المتغيرات على الأرض، وأهداف الحكومة، ونوعيتها، وكيفية تمكينها من العمل داخل العاصمة طرابلس، التي تعد مسرحًا للصراعات والنفوذ المتباين بين القوى المختلفة. كما يشدد على أن الخطوة الأولى في هذا الإطار هي ضمان قدرة الحكومة على حماية نفسها واستقلالها عن القوى المسلحة، مما يتيح لها المجال لتقديم خدماتها والعمل على تحقيق الاستقرار والتنمية.

وفي نهاية المطاف، تبقى التساؤلات مطروحة حول مدى قدرة مجلس النواب والأطراف السياسية الأخرى على تجاوز خلافاتهم والعمل معًا لتحقيق الهدف الأسمى، وهو إخراج ليبيا من دوامة الصراعات والانقسامات، وبناء مستقبل مشترك قائم على الحوار والتفاهم والمصلحة الوطنية العليا. هل ستتمكن الحكومة الجديدة من تحقيق هذا الهدف؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام القادمة.