الولايات المتحدة تدعم الأمن التونسي بأكثر من مليار دولار منذ 2011

. الولايات المتحدة الأمريكية قدمت دعماً أمنياً لتونس بأكثر من مليار دولار منذ 2011.

. مشروع جديد سيُكوّن 35 ألف فرد من الحرس الوطني بمعايير دولية.

. التعاون الأمريكي-التونسي في مجال الأمن يشمل التكوين والتجهيزات.

. المشروع يمثل تجربة نموذجية على الصعيدين الوطني والإقليمي.

في إطار جهود تعزيز الأمن وتطوير القدرات الأمنية في تونس، أكد السفير الأمريكي لدى تونس، جوي هود، خلال مؤتمر إعلامي نظمته الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي بالشراكة مع “معهد الولايات المتحدة الأمريكية للسلام”، أن الولايات المتحدة قدمت دعماً مالياً يفوق المليار دولار منذ عام 2011 لدعم الأمن التونسي.

جاء هذا الإعلان في العاصمة تونس، حيث ألقى هود كلمة تناول فيها أهمية الدعم الأمريكي لتونس، مبيناً أن هذا الدعم شمل توفير التكوين والتجهيزات اللازمة. وأشاد هود بمجهودات قوات الأمن التونسي في المحافظة على الأمن، مما جعل تونس وجهة آمنة وجاذبة للاستثمار. وأضاف أن هذه المرحلة تمثل تطوراً مهماً في التعاون بين البلدين في مجال الأمن، الذي سيساهم في تكوين أكثر من 35 ألف فرد من الحرس الوطني بمعايير دولية، مما يعزز من حرفيتهم وقدراتهم.

وتطرق هود إلى أن هذا المشروع، الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع معهد الولايات المتحدة الأمريكية للسلام، يشكل ثورة في نظام التكوين داخل الإدارة العامة للحرس الوطني. وأوضح أن الدعم الأمريكي لم يكن محصوراً فقط في الجانب المالي، بل شمل أيضاً نقل الخبرات وتوفير البرامج التدريبية الحديثة التي تتماشى مع المعايير الدولية.

الولايات المتحدة قدمت لتونس دعماً أمنياً بأكثر من مليار دولار منذ 2011، وتعاون جديد يشمل تكوين 35 ألف فرد من الحرس الوطني بمعايير دولية.

من جانبه، أشار كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني، سفيان بالصادق، إلى أن هذا المشروع يمثل تجربة نموذجية أولى من نوعها على الصعيدين الوطني والإقليمي. وأضاف أن المجهودات المبذولة بالتعاون مع الشركاء تهدف إلى إصلاح المنظومة التكوينية من خلال تطوير مناهج التكوين وتبني نظام رقمي لإدارة التعلم. وأكد بالصادق أن هذا التطوير سيساهم في رفع كفاءة ومردودية منتسبي الإدارة العامة للحرس الوطني.

وأشار إلى أن المشروع سيشمل إرساء نظام تعلم رقمي متكامل يتوافق مع المعايير الدولية والوطنية للجودة والتميز. ولفت إلى أن هذا النظام الرقمي الجديد سيمكن أفراد الحرس الوطني من الوصول إلى برامج تدريبية متطورة ويعزز من قدراتهم المهنية، مما ينعكس إيجاباً على أداء المهام الأمنية بكفاءة عالية.

وفي ختام المؤتمر، أكد هود أن الولايات المتحدة ستواصل دعمها لتونس في كافة المجالات، مشدداً على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وأوضح أن استقرار تونس وأمنها يعدان من الأولويات الأمريكية في المنطقة، وأن استمرار الدعم والتعاون في المجال الأمني سيساهم في تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق الأهداف المشتركة.

هذا، وقد لاقى الإعلان ترحيباً واسعاً من الجهات الرسمية والأمنية في تونس، حيث أعرب المسؤولون عن امتنانهم للدعم الأمريكي المتواصل، والذي يعد ركيزة أساسية في جهود تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد. وأكدوا على التزامهم بمواصلة التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال الأمن والتنمية